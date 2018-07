Gutereš: Ima izgleda da pregovori SAD i S. Koreje dovedu do rešenja

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je da će biti mnogo teškoća u pregovorima SAD i Severne Koreje o njenoj denuklearizaciji, ali da "postoje veoma dobri izgledi da taj dijalog dovede do pozitivnog rešenja".



Gutereš je na konferenciji za novinare rekao da je interes UN da "podrže taj napor", ključan za svetski mir i bezbednost.



"To je složen proces. To su teški pregovori i ja verujem da će neizbežno biti uspona i padova na tom putu", naveo je generalni sekretar UN, prenosi Beta.

Sva tela UN, kako je kazao, biće na raspolaganju da pomognu, uključujući Međunarodnu agenciju za nuklearnu energiju (IAEA).



"Treba da istrajemo i da pozovemo sve zemlje u regionu da pomognu postizanju dogovora o mirnoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva", dodao je Gutereš.