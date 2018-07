Češki premijer privremeno i ministar pravde

Češki premijer Andrej Babiš, pod krivičnom istragom za mahinacije sa evro dotacijama, preuzima do daljnjeg i ministarstvo pravde pošto je ministarka Tatjana Mala zbog optužbi i dokaza da je diplomirala na osnovu plagijata podnela ostavku.



Češka opozicija i eksperti ogorčeno su sinoć zbog toga protestovali a ideju da krivično gonjena osoba, makar i privremeno, postane ministar pravde sa pravom informisanja i o živim istragama i nadzora nad tužiocima, označili su za apsurd, teatar apsurda kao iz drama Vaclava Havela i dokaz da Češka postaje nekakav Babišistan.



Ministarka pravde Tatjana Mala izdržala je na toj funkciji svega 13 dana jer uz kontroverze da je apelovala ranije da se obustavi na četiri godine krivična istraga premijera, kako bi na miru mogao da vlada, poslednjih dana pokazalo se da su oba diplomska rada, o uzgoju kunića na Mendelovom univerzitetu u Brnu i rad na osnovu kog je diplomirala na Panevropskom fakultetu u Bratislavi delimični plagijati, kada je prepisivala, bez citiranja izvora, ranije radove čak i sa pravopisnim greškama.



"Zbog ove kampanje koja se protiv mene vodi ja dalje ne želim dalju štetu za stranku ni za novoformiranu vladu", kazala je sinoć Mala da podnosi ostavku, iako je pre toga popodne sazvala konferenciju za novinare da se brani da nije plagijator nego je samo, jer je bila mlada, zaboravila da citira, prenosi Beta.



Premijer Andrej Babiš saopštio je nakon toga da će preuzeti on lično Ministarstvo pravde, da dobije dovoljno vremena da nađe odgovarajućeg novog kandidata.



"Ministar pravde će biti privremeno optuženi za krivično delo? To je baš promena na bolje, dobro došli u Apsurdistan. U pakao. U Babišistan", reagovao je lider čeških demohrišćana Pavel Bjelobradek.



Lider Pirata Ivan Bartoš upitao je Tviteru premijera Babiša da li možda želi da pored funkcije ministra pravde postane i istražitelj i sudija u svom procesu.



"Andrej Babiš ne može da bude ministar pravde ni jedan jedini dan. Premijer pod krivičnom istragom mora da zna da je to neprihvatljivo", poručio je na Tviteru šef Građanske demokratske stranke Petr Fijala.



Iako vladi Andreja Babiša nedostaje ministar pravde a taj resor preuzima krivično gonjeni premijer a nema ni šefa diplomatije, jer kandidata socijaldemokrata kao suviše blagonaklonog prema izbeglicama odbija da imenuje predsednik Češke Miloš Zeman pa će koalicioni partner u vladi, lider čeških socijaldemokrata Jan Hamaček privremeno biti i vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova i spoljnih poslova, očekuje se da će vlada dobiti u sredu poverenje parlamenta.



Vladu se obavezala da podrži nereformisana Komunistička stranka Češke i Moravske u zamenu za funkcije u državnim preduzećima a lider čeških komunista Vojteh Filip branio je ministarku Malu iako je plagijatorstvo potvrdio Mendelov univerzitet a za odlazak ministarke Filip je optužio medije i eksperte koji su podneli dokaze da je najmanje 16 stranica u diplomskom radu o kunićima plagijat sve sa pravopisnim greškama iz rada iz koga se prepisivalo.