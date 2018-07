Novozelandski ministar kažnjen zbog telefoniranja u avionu

Novozelandski ministar za saobraćaj Fil Tviford izjavio je danas da će platiti novčanu kaznu jer je prekršio propise i razgovarao telefonom u avionu, prenosi Beta.



Tviford je kažnjen s 500 novozelandskih dolara (340 američkih) jer je prekršio pravilo isključivanja mobilnog telefona zbog elektromagnetnih smetnji koji elektronski uređaji mogu da izazovu tokom leta.



Vlasti su ranije navele da je ministar završio razgovor pre poletanja tako da to nije moglo da ugrozi let.



Tviford, koji je razgovarao oko tri mnuta pre poletanja, rekao je da će platiti kaznu i da je posebno neprimereno što je prekršaj počinio on kao ministar saobraćaja.



Telefonski razgovori su zabranjeni putnicima kad se zatvore vrata aviona i počinju pripreme za poletanje. Iako su pravila nekada stroga sad malo ublažena, i dalje je putnicima zabranjeno da razgovaraju telefonom tokom leta ili da šalju poruke.