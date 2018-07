Tajlandski spasitelji u trci s vremenom, kiša sve bliže

Spasitelji u Tajlandu trkaju se s vremenom da bi izvukli 12 dječaka i njihovog nogometnog trenera iz poplavljene špilje, jer se u narednim danima očekuje nova kiša.

Obilne oborine mogle bi podići nivo vode u pećini i ugroziti oblast u kojoj je skupina našla utočište.

U regiji Čijang Rai u posljednjih nekoliko dana traje suho vrijeme. Spasitelji i dalje razmišljaju o tome na koji način da sigurno izvuku skupinu iz špilje.

"Trkali smo se s vremenom prije nego što smo ih našli. Sada se trkamo sa vremenskim prilikama", rekao je lokalni guverner Narongsak Osotanakorn.

Pripadnici mornaričke jedinice Seals (Foke) procjenjuju mogućnost da izvuku djecu u spasilačkim prslucima, prenio je BBC.

Narongsak je rekao da je u tijeku postavljanje telefonske linije u špilji da bi djeca mogla razgovarati s svojim obiteljima. Novi uređaj još nije stigao do skupine nakon što je prvi tijekom prenošenja pao u vodu i prestao raditi.

Ako kiša ne bude padala dovoljno dugo, postoji mogućnost da skupina pješke izađe iz špilje ili da bude izvučena preko površine vode.

Ranije je razmatrana opcija da djeca i trener rone u pratnji profesionalnih ronilaca. Mnogi dječaci ne znaju ni plivati, a morali bi proći osnovnu obuku iz ronjenja.

Putovanje do blokirane skupine i nazad trenutno traje 11 sati - šest da se stigne do njih i pet sati u povratku do izlaza.