Ambasador Skot: Srbija i Kosovo dobiće samo ono što dogovore dijalogom

Srbija i Kosovo dobiće samo ono što dijalogom dogovore između sebe, izjavio je u petak ambasador SAD u Beogradu Kajl Skot.



Upitan šta je maksimum koji Srbija može da dobije iz razgovora o rešenju kosovskog pitanja, ambasador je kazao da SAD "samo ohrabruju obe strane na dijalog".



"Ohrabrujemo obe strane da dođe do kompromisa jer bez njega nema dogovora", kazao je Skot novinarima u Beogradu.



On je dodao da je rezolucija u američkom Kongresu o slučaju braće Bitići "izraz nestrpljenja i frustracije".



"Tri američka građanina ubijena su u Srbiji pre 19 godina, a za to još niko nije odgovarao. Oni su ušli ilegalno u Srbiju, uhapšeni su pa oslobođeni a potom su nađeni ubijeni metkom kroz glavu i sa rukama vezanim iza leđa na terenu specijalnih jedinica policije", kazao je Skot.



Ambasador je dodao da će ta tema ostati deo dnevnog reda bilateralnih odnosa Srbije i SAD.