Mektić: BiH neće biti prihvatni centar za migrante

Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH prisustvovao je sastanak u Međugorju sazvanom zbog velikog priliva migranta i izbjeglica u BiH. Mektić je naglasio da BiH neće biti prihvatni centar za migrante i izbjeglice.

"Mi nemamo namjeru i kapacitet da BiH bude prihvatni centar prije EU i to sam rekao u Briselu", istakao je.

U Međugorju je održan sastanak Predsjedništva Skupštine Saveza opština i gradova Federacije BiH na kojem je podsjetio je da je ovo sigurnosni izazov za BiH.

"Ove migracije su sigurnosni izazov. Kada to postoji, onda se to reflektira na građane i njihovu imovinu. Ova migrantska kriza nije samo problem BiH. Ona traje od 2015. godine, ali do sada nije esklairala na ovakav način. Ovo je postao veliki problem EU. Mi smo jedna od zemalja neposredno pred vratima pred EU", rekao je Mektić, prenosi N1.

On smatra da se ovaj problem može rješavati saradnjom s državama Zapadnog Balkana i državama članicama EU. Još jednom je ponovio da su dvije države izbor ovog problema - Bugarska i Grčka.

Trenutno se na pitanju migracija radi na dva načina.

"Fokusirali smo se na dva načina. Jedan je zaštita granica BiH, ojačavamo kapacitete zaštite granica. Preusmjeravamo policijske službenike s državnog nivoa, a sada ćemo to raditi i na entitetskim nivoima. Drugi način je humanitarnog karaktera. Između ostalog mi planiramo da u kratkom periodu uspostavimo dva prihvatna centra. Jedan u okolini Sarajeva i drugi u USK (Unsko-sanskom kantonu)", rekao je.

Podcrtao je da je s lokalnim vlastima razgovarao da migranti i izbjeglice s područja USK budu smještene u objektu "Agrokomerca".

"Vlada FBiH nam je dala saglasnost za taj objekat. Počeli smo ga opremati infrastruktruno. Rekli su mi da je krenula prema BiH donacija šatora iz Austrije. To ćemo usmjeriti prema 'Agrokomercu'. Objekat će biti zadovoljavajući za cijeli USK", rekao je Mektić.

Tvrdi da se neće dozvoliti da migranti i izbjeglice budu "po parkovima, gradovima i da uznemiravaju građane, već će morati biti u prihvatnim centrima".

Kako je kazao, nema saznanja da postoje animoziteti ili čak incidenti između lokalnog stanovništva i migranata i izbjeglica.

"Bio sam u Velikoj Kladuši i Bihaću. Tamo je postojala opredjeljenost građana da pomogne njima. Ali ne može to dugo funkcionisati na taj način", kazao je i poslao sljedeću poruku građanima USK:

"Sigurno ćemo upostaviti kapacitete za smještaj migranata. Neće postojati nikakav rizik. Sve probleme će migranti rješavati u prihvatnim centrima".

Rješavanje ovog problema treba prepustiti institucijama BiH.

Istakao je da su "dezinformacije" da će migranti i izbjeglice biti smješteni u pojedinim hercegovačkim gradovima.

"To su čiste dezinfomracije koje dolaze iz zlonamjernih krugova. Nismo nikada razgovarali o tome. Postoji operativni štab na nivou države koji se bavi ovim pitanjem. Njegovi članovi su i predstavnici entiteta. Nema niti jednog pitanje koje se raspravlja van tog štaba", istakao je Mektić.

Podsjetio je da nije odobren nijedan azil i da je podnešeno vrlo malo zahtjeva za azil. Za njega to sve upućuje na "činjenicu da je BiH tranzitna zemlja".

Komentarisao je incidentne situacije u Bihaću izazvane ponašanjem pojedinih migranata. Tvrdi da su takve osobe već identifikovane i da su na putu prema Sarajevu.

"Takve osobe će biti smještene u imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, a ne u Salakovcu. Takve osobe ćemo izolovati", zaključio je Mektić.