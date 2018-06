Demonstranti u Londonu traže novo glasanje o Brexitu

Desetine hiljada demonstranata se danas okupilo i prošetalo Londonom, zahtevajući novi referendum o izlasku iz EU, na drugu godišnjicu izglasavanja napuštanja Unije.



Protivnici Brexita, mnogi sa zastavama EU, su kroz centar Londona došli do parlamenta, zahtevajući referendum o bilo kom dogovoru koji London postigne s EU.



Organizatori ocenjuju da je učestvovalo oko 100.000 ljudi, dok policija nije iznosila zvanične procene. Rivalsko okupljanje pristalica Brexita, koje traže da se ne prave kompromisi s Briselom, privuklo je mnogo manje ljudi.

Organizatori demonstracija, kampanja "Narodni glas", tvrde da se javno mnjenje okreće protiv Brexita jer ekonomska cena postaje jasnija. Jedan od organizatora, Džejms Mekgrori, rekao je da je biračima pred prošli referendum "svašta obećavano".



"Ali dve godine kasnije sve što imamo su prekršena obećanja, ekonomija koja već oseća težinu Brexita i vladu paralisanu unutrašnjim podelama", kaže Mekgrori.



Brexit je 23. juna 2016. izglasan sa 52 odsto glasova, i zvanični datum izlaska Velike Britanije iz EU je 29. mart 2019. Međutim, Velika Britanija, kao i njena konzervativna vlada, i dalje su podeljeni oko toga kakvu vrstu ekonomskih odnosa s Unijom žele. Lideri vladajućih konzervativaca i opozicionih laburista protive se novom referendumu, iako se veliki broj članova partija ne slaže s njima. Novo glasanje o Brexitu podržavaju manje partije, Zeleni i Liberalne demokrate.

"Brexit nije gotova stvar. Brexit nije neizbežan. Brexit može biti zaustavljen", rekao je okupljenima u Londonu lider Liberalnih demokrata Vins Kejbl.



Istovremeno, vodeći zagovornici Brexita upozoravaju vladu da ne odugovlači i ne ublažava napuštanje bloka. Ministar spoljnih poslova Boris Džonson je rekao da premijerka Tereza Mej mora da sprovede "potpuni britanski Brexit" koji glasači žele.



Ministar za međunarodnu trgovinu Lajam Foks je za Bi-Bi-Si rekao da EU mora da shvati da je London spreman da napusti pregovore o Brexitu ako to bude neophodno, jer je "nikakav sporazum bolji od lošeg sporazuma".



Lideri EU postaju sve frustriraniji zbog, kako oni to vide, nedostatka jasnih britanskih predloga o budućim odnosima. Dokument u kom bi se odredile pozicije britanske vlade o budućim odnosima je trebalo da bude objavljen ovog meseca, ali je to odloženo za jul jer kabinet ne može da dogovori jedinstveni stav.



Mnoge kompanije upozoravaju da bi neuspeh u postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i EU značio ekonomsku katastrofu. Evropski proizvođač aviona Erbas je juče upozorio da bi mogao da napusti Veliku Britaniju, u kojoj zapošljava 14.000 ljudi, ako dođe do Brexita bez sporazuma o budućim trgovinskim odnosima.