Mostar: Radnici Aerodroma najavili i generalni štrajk

Sindikat radnika Zračne luke Mostar organizirao je u petak ujutro dvosatni štrajk upozorenja, a najavili su i mogućnost stupanja u generalni štrajk.

Predsjednik Sindikata Zračne luke Mostar, Darko Buntić, optužio je rukovodstvo mostarskog Aerodroma, na čelu sa direktorom Marinom Raspudićem, da nije ispoštovalo nedavno potpisani dogovor.

“Dogovorili, potpisali, ovjerili i protokolisali dogovore, koje imamo ovdje... i od tih dogovora ništa se nije ispoštovalo, osim što je on zahtijevao da se topli obrok i dalje nastavi isplaćivati u ‘kešu’ na blagajni Zračne luke”, izjavio je novinarima Buntić.

On je izjavio i kako je direktor Raspudić bio rekao da će podići platu, koja je smanjena za 250 KM. “Jedan mjesec nam je to dao i već sljedeći mjesec su nam to ukinuli”, dodao je Buntić.

Prema njegovim riječima, već nekoliko godina se radnicima Aerodroma Mostar ne plaća ništa po zakonu. “Od noćnih sati, vikenda, nedjelje...”, rekao je Buntić, dok su rsdnici nosili transparente i sa natpisom “Nećemo više volontirati”.

Direktor Marin Raspudić je još jednom, kako tvrdi, pozvao sindikat na potpisivanje kolektivnog ugovora. “Četvrti put zovem sindikate da se potpiše kolektivni ugovor. Znači, kolektivnim ugovorom se zaštićuju prava i obaveze svih djelatnika Zračne luke i menadžmenta. Bez kolektivnog ugovora veoma je teško razgovarati”, dodao je Raspudić.

On je rekao i da nefunkcioniranje Gradskog vijeća Mostara, grada u kojem od 2008. godine nisu održani lokalni izbori, utječe na rad Aerodroma Mostar. “Ja četiri godine nisam imao skupštinu. To je van moje moći. Nadzorni odbor radi u nekakvom specifičnom stanju. Šta može jedan Marin Raspudić, jedan menadžer, da radi ako ne funkcionira Gradsko vijeće, ako nije uspostavljen novi Nadzorni odbor da odlučuje?”, upitao je Rsspudić, te dodao da je radnicima ispunio sve što je u njegovoj nadležnosti.