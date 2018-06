Britanska premijerka Theresa May izjavila je da su fotografije djece u kavezu u migrantskim centrima u SAD “ duboko uznemiravajuće” , te da Britanija ne podržava razdvajanje obitelji.

"Ovo je nešto sa čime se mi ne možemo složiti, to je pogrešno i to nije naš pristup” rekla je May u parlamentu.

“Kada se ne slažemo sa Sjedinjenim Državama to im i kažemo” rekla je May, naglašavajući da će o tome razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpomtokom njegovog pojesta Britaniji idući mjesec.