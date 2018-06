Šoder: Nema dogovora za prihvatni centar za izbeglice van EU

Šef predstavništva Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) u Beogradu Hans Fridrih Šoder izjavio je danas da ne postoji dogovor o izgradnji velikog prihvatnog kampa za migrante van granica Evropske unije (EU), prenosi Beta.



"Ova ideja je sklonjena sa stola, ne želim i ne treba da spekulišemo", rekao je Šoder u gostovanju na Radio-televiziji Srbije povodom Svetskog dana izbeglica koji se danas obeležava.



On je naglasio da "nije bilo napretka" u toj ideji i da sve države, uključujući i članice EU imaju međunarodnu obavezu da primaju migrante u skladu sa procedurma za azil.



"Dogovora po tom pitanju može biti samo uz pristanak treće zemlje i to je moguće samo ukoliko bi se sve radilo u skladu sa evropskim i međunarodnim zakonima", naveo je Šoder.



On je rekao da države imaju pravo da upravljaju svojim granicama kako žele, ali je ocenio da zatvaranje granica nije rešenje.



Šoder je naveo da je situacija u Srbiji, kada je u pitanju migrantska kriza stabilna i da se broj migranata u prihvatnim centrima prepolovio, sa 6.000 na 3.000.



Pojedini beogradski mediji prethodnih dana pisali su da zemlje EU traže pogodnu lokaciju za izgradnju velikog prihvatnog kampa koji bi mogao da se nalazi na Zapadnom Balkanu.



Večernje novosti pišu da bi izgradnja kampa mogla da bude novi zahtev iz Brisela na putu Srbiji ka članstvu u Uniju, dok je list Danas juče objavio mapu koja prikazuje planirani smeštaj migranata u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini.