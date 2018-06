Ambasador Nemačke: Srbija 2020. godine blizu ulaska u EU, ali ključne reforme

Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman rekao je danas da očekuje da Srbija 2020. godine bude "baš blizu" ulasku u Evropsku uniju, ali da reforme ostaju ključne, a glavna je u oblasti vladavine prava.

"Nemačka potpuno podržava Srbiju i kada budete na ulaznim vratima želim da vam ih mi otvorimo", rekao je Ditman za B92.



On je rekao da se pre članstva problem sa Kosovom mora rešiti, jer EU ne želi konflikte medju zemljama.



Upitan da li Nemačka insistira da se pravno-obavezujući sporazum potpiše pre kraja ove godine, Ditman je rekao da je to pitanje između Srbije i Kosova.



"Pratimo šta se dešava i podržavamo obe strane da dođu do rešenja, ali brzinu diktiraju pregovarači. Istina je, brzo rešenje bilo bi najbolje za sve", rekao je Ditman.



Upitan da li Nemačka planira da se više uključi u Briselski dijalog, ambasador je kazao da je njegova država već uključena u dijalog, kroz posredovanje EU, ali da puštaju Brisel da uradi svoje.



"Dijalog se vodi uz posredstvo EU, mi jesmo uključeni, ali puštamo Brisel da uradi svoje", rekao je Ditman.