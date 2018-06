Student iz BiH pušten iz pritvora u Turskoj

Student iz BiH Selmir Mašetović, koji je 22. maja uhapšen u turskoj provinciji Ušak, večeras do 19 sati će biti pušten da se brani sa slobode, potvrdio je za RSE njegov otac Husein Mašetović.

"Tužilac je donio odluku da se on može braniti sa slobode, tako mi je njegova advokatica prenijela. Do večernjih sati trebao bi biti na slobodi, da se vrati u studentski dom u kojem inače boravi. Ja nisam detaljisao oko tog daljeg procesa, samo sam čuo tu vijest, to mi je najvažnije bilo, a za ostalo ću se čuti sa advokaticom i upoznati oko toga. Cilj je bio da izađe dijete vani, da nije više u zatvoru i da se može braniti sa slobode", kaže Mašetović.

Mašetović je osumnjičen za saradnju sa pokretom Hizmet (FETO) bivšeg turskog imama u egzilu Fetulaha Gulena, kojeg turske vlasti tretiraju kao teroristički, nakon pokušaja vojnog puča u toj zemlji 2016. godine.

Turske snage sigurnosti uhapsile su studenta Selmira Mašetovića iz Gradačca sa još 14 studenata iz različitih krajeva svijeta koji su navodno u vrijeme pokušaja državnog udara u Turskoj koristili aplikaciju ByLock kojom je moguće kodirati međusobnu komunikaciju, a koju su i pripadnici Hizmeta koristili za međusobnu komunikaciju.

Mašetović za naš program kaže "da nisu predstavljeni dokazi, već da postoje samo sumnje".

"Stavljali su mu na teret korištenje te aplikacije kao registrovanog korisnika i da je kao 15.7. koristio tu aplikaciju u noći, kada se to počelo tamo dešavati u Turskoj, ali ja sam govorio od prvog dana da dijete tad nije boravilo tamo, da se vratilo u BIH 26.6.2016, znači neko je vjerovatno zloupotrebu napravio oko njegovog imena", kaže otac uhapšenog studenta.