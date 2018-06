U erupciji vulkana u Gvatemali 99 mrtvih

Nove eksplozije i potoci lave privremeno su poremetili potragu za preživelima oko Vatrenog vulkana u Gvatemali, tri dana posle erupcije u kojoj je prema najnovijem bilansu poginulo najmanje 99 ljudi, a gotovo 200 se vodi kao nestalo.



Direktor operacija spasavanja rekao je medjutim da će pretrage biti sprovedene do kraja u celoj pogodjenoj zoni iako je verovatnoća da se pronadju preživeli 72 sati posle drame minimalna.



Institut za vulkonologiju Gvatemale naveo je da se nastavlja aktivnost vulkana i da narednih dana postoji mogućnost novog izbacivanja mešavine pepela, blata, vode i kamenja visokih temperatura, i preporučio da se ne ostaje u zahvaćenoj zoni.



Institut je takodje upozorio na rizik od klizišta zbog jakih kiša koje su pale sinoć.



Iz vulkana iz koga izbija stub dima i pepela juče su se i dalje čule slabije eksplozije, dinamikom od oko četiri, pet na sat.



Jaka eksplozija u krateru vulkana u utorak uveče izazvala je novu paniku medju stanovnicima koji su se vratili u svoja sela. Spasioci, policija i vojska takodje su bili primorani da napuste to mesto, a juče ujutro im je dozvoljeno da nastave potrage za nestalim u takozvanoj nultoj zoni kod vulkana.



Erupcija se dogodila u nedelju kada je vulkan koji se nalazi 35 kilometara jugozapadno od glavnog grada Gvatemale izbacivao lavu i pepeo iz kratera 3.763 metara u vis. Vulkan je izazvao pustoš u selima na njegovim obroncima, a najmanje 99 ljudi je poginulo i gotovo 200 se vodi kao nestalo. Do sada je identifikovano samo 28 tela.



U erupciji je takodje 46 ljudi povredjeno, a 12.089 je evakuisano, prema nacionalnoj upravi za borbu protiv prirodnih katastrofa.



Katastrofa je na raznim nivoima pogodila ukupno 1,7 miliona stanovnika Gvatemale.