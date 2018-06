Šoltes: Kosovo zaslužuje viznu liberalizaciju

Izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Igor Šoltes izjavio je u srijedu u Prištini da čini sve kako bi se očekivanja kosovske javnosti o ukidanju viznog režima ispunila, te je izrazio nadu da će se to desiti do kraja godine. On je dodao da o tom pitanju ne odlučuje samo Evropski parlament već i drugi akteri, te da će predstojeći meseci biti od izuzetnog značaja po tom pitanju.

Šoltes se nalazi na Kosovu kako bi prikupio relevantne informacije o stanju na terenu nakon čega će pripremiti tekst rezolucije o napretku Kosova koji će podneti Evropskom parlamentu.

Nakon dvodnevnih sastanaka sa kosovskim vladinim i nevladinim sektorom, Šoltes je u obraćanju medijima kazao da Kosovo kasni sa viznom liberalizacijom, i da se zbog toga ne može kriviti samo EU, s obzirom da je Kosovu trebalo da se ukine vizni režim pre dve godine, zajedno sa Gruzijom i Ukrajinom.

„Evropski parlament je uvek podržavao viznu liberalizaciju za Kosovo, ali što se ovog pitanja tiče, mnogo zavisi i od Evropske komisije koja će u toku sledećeg meseca doneti svoju preporuku Savetu, a mi se nadamo da će biti pozitivna“, kazao je Šoltes, dodajući da Evropski savet je taj koji donosi konačnu odluku.

On je naglasio da građani Kosova zaslužuju viznu liberalizaciju i mogućnost slobodnog kretanja i posete zemljama Evrope.

Šoltes je rekao da će Evropska komisija pripremiti izveštaj i o tome šta je učinjeno po pitanju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala što je jedan od poslednjih uslova za ukidanje viznog režima.

Izvestilac za Koosovo je poručio i da se dijalog Kosova i Srbije treba nastaviti što pre moguće i da se treba ići u pravcu postizanja sporazuma prihvatljivog za obe strane.

„Svesni smo osetljivosti ovog pitanja ali je istovremeno od izuzetnog značaja“, kazao je Šoltes.

On je naveo da je važno doći do opšte prihvatljive platforme o konačnoj fazi dijaloga i da je veoma važno da osoba koja bude bila rukovodilac dijaloga ima ovlašćenja same Skupštine.