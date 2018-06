Nedimović: Sutra razgovaram sa malinarima

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović zahvalio se malinarima što su prekinuli protest kod Prijepolja i najavio da će sutra sa njima razgovarati o proizvodnji maline, ali ne i o otkupnoj ceni roda pošto nju odredjuje tržište.



Nedimović je za Radio televiziju Srbije (RTS) rekao da su malinari odlučili da prekinu protest, zato što su poslušali apele predsednika i premijerke da rešenje njihovih problema nije blokada saobraćajnica, već pregovori.



"Ja ću se videti sa njima sutra u 10 sati i razgovaraćemo kako država može da pronadje načine i da im pomogne kako da smanje troškove proizvodnje i kako da odreagujemo na nove uslove tržišta koji nisu laki", kazao je Nedimović.

On je kazao da je iz Srbije do maja, izvezeno rekordno maline oko 90 hiljada tona i da je normalno da dolazi do promena na tržištu, odnosno do smanjenja potražnje.



Nedimović je izrazio nadu da će malinari i hladnjačari uspeti da dodju razgovorima do kompromisa, jer je to u njihovom interesu.



"Želje su jedno, realnost je drugo, videćemo šta će biti sa cenom, ali i hladnjačarima je interes da nadju zajedniki jezik sa malinarima, jer šta će oni naredne godine da rade ukoliko proizvodnja sada propadne. Mi na tržištu imamo druge protivnike", ocenio je Nedimović.



Malinari, koji su pod blokadom držali put Prijepolje–Bijelo polje, sinoć su posle sastanka sa narodnim poslanikom SNS-a Krstom Janjuševićem odlučili da obustave blokadu puta i svoj protest.



Oni su od subote blokirali magistralu nezadovoljni otkupnom cenom, posebno ponudjenom dnevnom od 50 do 80 dinara.



Proizvodjači su u svojim zahtevima isticali da je realna cena 180 dinara.