Još nema dogovora o Izbornom zakonu BiH, nastavak u četvrtak

Predstavnici međunarodne zajednice su nakon sastanka s liderima bh. stranaka, u utorak, u vezi s izmjenama izbornog zakonodavstva u BiH, poručili da još uvijek predstoji dosta posla, ali da ohrabruju političare da nastave pregovore.

Konkretnih rješenja nema, a razgovori bi trebali biti nastavljeni u četvrtak.

O mogućim izmjenama Izbornog zakona razgovarali su lideri nekoliko bosanskohercegovačkih parlamentarnih stranaka u prisustvu eksperata Venecijanske komisije, Delegacije Evropske unije i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.



Šef Delegacije Evropske unije Lars-Gunnar Wigemark rekao je da su nastavili konkretniji pristup za koji je uvjeren da će omogućiti provedbu izbornih rezultata.



"Kako provesti odluku Ustavnog suda u vezi s izborom delegata u Dom naroda? Na to se trebaju fokusirati politički lideri, još uvijek je dosta posla. Bitno je nastaviti raditi u narednim danima, vremena nema. To je, naravno, nešto što je bitno i u kontekstu vladavine prava pa i provedbe izbora", poručio je Wigemark.



Direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS) za zapadnu Evropu, zapadni Balkan i Tursku Angelina Eichhorst ponovila je da je ovo dio procesa konsultacija s fokusom na izbore u oktobru te smatra da je sada pravi trenutak da se razmotre realne mogućnosti.



Prenijela je poruku iz Brisela koji želi vidjeti BiH snažno na putu ka Evropskoj uniji, ali i pronalazak rješenja. Ističe da je još mnogo posla i zadataka, no tvrdi da su danas vidjeli spremnost za pronalazak rješenja i jasnu svijest o preuzimanju odgovornosti za naredne korake.



Vršitelj dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer izjavio je da je današnji sastanak bio dobar u pravom duhu političkog približavanja rješenju.



Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack rekla je da ohrabruju političke lidere da dođu do rješenja, ali da, za koje god se rješenje odluče, mora biti rješenje Bosne i Hercegovine.



Lideri bh. političkih stranaka su nakon sastanka poručili da je na ovom sastanku, kao i dosad, svako iznosio svoje argumente već ranije ponavljane.



''Dogovorili smo da budemo optimistični'', rekao je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.



Predsjednik SDA-a Bakir Izetbegović otkrio je da dogovaraju ''privremeno rješenje''.



"Bit će to jedno privremeno rješenje koje se odnosi na Parlament Federacije", kaže Izetbegović.



Predstavnici Stranke demokratske akcije BiH, Hrvatske demokratske zajednice BiH, Saveza za bolju budućnost BiH, Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije BiH se već drugi dan sastaju s predstavnicima Venecijanske komisije.

Sastanak se održao u sjedištu Delegacije Evropske unije.