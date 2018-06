Đukanović u Briselu, NATO avioni od utorka čuvaju Crnu Goru

Vazdušni prostor Crne Gore od utorka će čuvati avioni NATO-a, kada počinju redovne patrole Italije i Grčke, što se poklapa sa godišnjicom prijema države u Sjevernoatlantski savez.

Tim povodom u Briselu će se danas sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom sastati crnogorski predsjednik Milo Đukanović.



Crna Gora formalno je postala 29. članica NATO 5. juna prošle godine, činom predaje ugovora Alijanse Vladi SAD, depozitaru tog sporazuma.



Crna Gora nema borbene avione, pa će zaštitu vazdušnog prostora dobiti od saveznika, Italije i Grčke, kroz misiju NATO-a koja je neborbenog karaktera, a za koju Crna Gora neće imati nikakve dodatne finansijske obaveze osim onih koje su već predviđene za zajednički budžet NATO, objašnjeno je ranije iz Vlade.



Pokazna vežba prizemljene "letelice-uljeza" biće prikazana sjutra na aerodromu u Podgorici. U njoj će učestvovati borbeni avioni vazduhoplovnih snaga Italije i Grčke zajedno sa Vazduhoplovstvom Vojske Crne Gore.



"Misija zaštite vazdušnog prostora (Air Policing) predstavlja jedan od najznačajnijih oblika direktne koristi članstva Crne Gore u NATO", navode u crnogorskoj vladi.



Kako je ranije objašnjeno iz NATO, ta misija nije odgovor na bilo koju specifičnu pretnju, već je bitna komponenta koju NATO pruža kao sigurnost svojim članovima.



Prijemu Crne Gore u NATO oštro se protivila Moskva čiji su upliv i miješanje u unutrašnje prilike, po ocjenama državnih zvaničnika Crne Gore, ali i relevantnih državnih adresa članica NATO, bili očigledni u godinama uoči formalizacije članstva.



Govoreći o tom uticaju danas, crnogorski ministar spoljnih poslova Srđan Darmanović je uoči obeležavanja godišnjice prijema ocijenio da je taj uticaj danas manji.



"Smanjenje tog upliva se može videti ... ali ne treba imati iluzije, Rusija će svoje interese pokušati da ostvari na različite načine", kazao je on Televiziji Prva.



Darmanović je ponovio da zvanična Podgorica "sa svakim želi prijateljske odnose uključujući i Rusiju", ali da "zadržava pravo da brani svoje vitalne izbore".



"Verujem da sada kada smo u NATO, da će Rusija to primiti sa odgovornošću, i da ćemo ući u drugačiju fazu, lišenu dramatičnih momenata kakvi su bili oktobra 2016. ali i fazu u kojoj to geopolitičko nadmetanje neće prestati", zaključio je on.

Đukanović se se u Briselu nakon susreta sa Stoltenbergom sastati i sa visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku i bezbjednost Federikom Mogerini.

Đukanović će u utorak, 5. juna, imati odvojene susrete sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, predsjednikom Evropske komisije Žan Klod Junkerom i predsjednikom Evropskog parlamenta Antoniom Tajanijem.