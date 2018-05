Japanski premijer u poseti Rusiji

Japanski premijer Šinzo Abe otputovao je na razgovore s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u nadi da će doći do napretka u zajedničkim ekonomskim projektima na spornim Kurilskim ostrvima kao koraku ka rešavanju višedecenijskog teritorijalnog spora, prenosi Beta.



Abe je rekao da se nada da će "iskreni" razgovor s Putinom u subotu dovesti do napretka po pitanju ostrva i eventualnog potpisivanja mirovnog sporazuma. Japanski premijer takođe želi da potvrdi rusku saradnju u naporima da se Severna Koreja denuklearizuje.



On već duže vreme traži izlaz iz spora oko Kurilskih ostrva, koja Rusija kontroliše ali Japan na njih polaže pravo. Taj spor do sada sprečava dve zemlje da potpišu mirovni sporazum i formalno okončaju neprijateljstva iz Drugog svetskog rata.



Japan želi sprovođenje zajedničkih poslovnih projekata na Kurilima, dok Rusija želi više investicija na svom Dalekom istoku. Ipak, napreduje se sporo i ne očekuje se skoro rešenje pitanja suvereniteta nad ostrvima.



Abe takođe nosi i poklon - štene rase akita za Alinu Zagitovu, osvajačicu zlatne medalje u umetničkom klizanju na zimskoj olimpijadi u Pjongčangu.