Kandić: Deklaracija o formiranju REKOMA bi mogla biti potpisana u julu

Deklaracija o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području SFRJ mogla bi da bude potpisana u julu na samitu u Londonu, izjavila je u srijedu koordinatorka projekta Nataša Kandić.



"Incijativu za osnivanje REKOM-a podržali su predsednici Srbije, Makedonije, Crne Gore, Kosova i bošnjački član predsedništva BIH", izjavila je Kandić na skupu "Mapa puta za REKOM i jačanje regionalne mreže za pomirenje".



Kandić je dodala da je zadatak da inicijativu potpišu predsednici svih država nastalih raspadom SFRJ kako bi REKOM, kao jedan od indikatora pomirenja, bio osnovan i okončao misiju do kraja 2025. godine.



Predsednik Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, poginulih i ubijenih lica sa prostora bivše Jugoslavije Dragan Pjevač ocenio je da je inicjativa REKOM-a na aparatima i infuziji i da je neophodno napraviti plan B.



Kandić je navela da se ne slaže da je incijativa na infuziji jer postoji politički trenutak koji će rezultirati potpisivanjem Deklaracije ili u julu ili nešto kasnije.



Dodala je da ukoliko koraci predviđeni Mapom puta za REKOM budu ostvareni u predviđenim rokovima, REKOM može biti osnovan već u junu 2020. godine, početi da radi u aprilu 2022, i okončati misiju do kraja 2025. godine, koja je kao ključna navedena i u novoj Strategiji EU za Zapadni Balkan.



Prema njenim rečima, Deklaracija bi trebalo da bude potpisana na samitu u okviru Berlinskog procesa u Londonu, u julu, ili najkasnije do kraja 2019. godine, nakon čega će uslediti izbor članova i formiranje Komisije i izrada statuta.



Kandić je dodala da su činjenice glavni argumenti Koalicije za REKOM koja je pripremila mapu puta – Akcioni plan za osnivanje i početak rada te komisije. Podsetila da je 2025. predviđena kao moguća prekretnica u odnosima EU i Zapadnog Balkana i da EU jasno poručuje da neće "uvoziti konflikte" zbog čega insistira na uspostavljanju dobrosusedskih odnosa i pomirenju kao preduslovima za održivu regionalnu bezbednost i saradnju.



"U Akcionom planu za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u toj oblasti", rekla je Kandić i dodala da je utvrđivanje činjenica u vezi sa žrtvama rata, nestalim i mestima zatvaranja neophodno za napredak u procesu institucionalnog i društvenog pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije.



Predstavnica hrvatskog Dokumenta Vesna Teršelič navela je da je cilj formiranja REKOM-a da omogući preživelim da pričaju o strahotama rata kroz koje su prošli.



Koalicija za osnivanje REKOM-a pokrenuta je 2008. i okuplja više od 2.200 organizacija i pojedinaca, a prema oceni Kandić REKOM je odgovor na jačanje ekstremizma i fašizma u regionu.



Na skupu je rečeno da je u okrviru tog projekata REKOM izdvojio 100.000 evra za podršku malim organizacijama civilnog društva, i da će tim organizucijama dodeljivati grantove od 4.000 evra koje aktivnostima treba da ojačaju napore u rešavanju sudbine i problema žrtava.