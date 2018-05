Vučić o Vulinu: Nećemo menjati kurs po željama političara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič izjavio je da Srbija ostaje na evropskom putu uz uvažavanje Rusije i Kine i da se njena spoljna politika neće menjati željom bilo kog političara, prenosi Beta.

"Nema straha da će doći do promena spoljne politike Srbije. Ko hoće da je promeni mora prvo da promeni mene i većinu u skupštini", rekao je Vučić novinarima upitan da prokomentariše izjavu ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da treba razmisliti o promeni spoljne politike ako je za EU ključan samo odnos Srbije prema kosovskom problemu.

Vučič je rekao i da u izjavi šefa delegacije EU Sema Fabricija da je Kosovo ključna prepreka na evropskom putu, ne vidi ništa sporno.

"Da li se to nama sviđa ili ne... ali to smo znali... da je Kosovo ključna prepreka na evropskom putu... Nisam video ništa sporno u tome što je on govorio", dodao je Vučić u izjavi srpskim medijima u Bakuu, gde završava posetu Azerbejdžanu.