Omerović: Kuća u Hrtkovcima klasična Šešeljeva provokacija

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović ocenio je danas da je odluka predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da kupi kuću u Hrtkovcima, "klasična provokacija".



Omerović je u saopštenju naveo da je reč o "očajničkom ali ružnom i opasnom pokušaju pravosnažno osuđenog za zločin u Hrtkovcima".



"Njegova politika rata, mržnje, zastrašivanja je odavno poražena. Povratak na mesto zločina, javno isticanje da će ponoviti zločin samo dodatno zabrinjavaju stanovnike Hrtkovaca ali ovaj put Srbe jer je Hrvata zbog njegove politike preostalo vrlo malo", naveo je Omerović, prenosi Beta.



Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je juče da je kupio kuću u Hrtkovcima i najavio da će u njoj biti smešten mesni odbor SRS ali i glavna kancelarija komiteta za njegovu odbranu pred Haškim tribunalom. "To je lep kraj, idem tamo gde me ljudi vole, gde me svako zna. Narod me je sa oduševljenjem dočekao, a televizije koje su slale ekipe u Hrtkovce da snime neku negativnu reakciju imale su tešku muku da to i urade", kazao je lider radikala.