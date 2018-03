Brnabić: O eventualnoj rekonstrukciji Vlade konsultovaću se sa Vučićem

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u utorak da će o rekonstrukciji Vlade Srbije razgovarati sa svojim timom, ali i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i istakla da do konkretnih informacija neće govoriti o tome u medijima.



"O rekonstrukciji Vlade neću pričati u medijima, jer je to tema za koju mislim da ne treba da bude deo estrade", kazala je Brnabićka novinarima.



Kako je istakla, javnost će biti informisana o eventualnim promenama, ukoliko ih bude, čim bude imala bilo kakve informacije.



"O rekonstrukciji ću razgovarati sa svojim timom u vladi, ali i sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, koji je i predsednik najjače stranke, koja u parlamentu pruža podršku vladi koju ja vodim", kazala je premijerka.



Na pitanje novinara da li će Vlada Srbije podržati inicajativu za izgradnju spomenika bivšem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, ona je istakla da to u ovom trenutku nije pitanje za Vladu Srbije, već za gradske vlasti.



"Ja imam stav o tome, ali svakako moje mišljenje ne bi doprinelo konstruktivnoj atmosferi, pa ću ga zadržati za sebe", rekla je ona.



Ona je istakla da je vrlo ponosna što je na čelu vlade koja je izdvojila novac za izgradnju spomenika Zoranu Djindjiću u Beogradu.

"Ponosna sam na način na koja je gradska uprava Beograda raspisala konkurs i dodelila nagradu za najbolje rešenje, meni lično fantastično, i jedva čekam da izgradimo spomenik", istakla je Branabić.