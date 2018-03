EU za produženje sankcija političarima u BiH koji krše Dejton

Radna tijela Vijeća Evropske unije predložila su produženje odluke kojom Evropska unija ima mogućnost donošenja sankcija bh. političarima koji krše Dejtonski sporazum i blokiraju evropski put, saznaje Fena.



Naime, 21. marta ove godine ističe važenje odluke koja je prvi put donesena 21. marta 2011. godine, a svake godine je produžavana. Važeća odluka kojom EU ima osnovu da donese određene restrikcije pojedincima ističe 31. marta ove godine.



Nakon što su razmotrili ovo pitanja Komitet stalnih predstavnica država članica EU je 2. marta, na incijativu Federice Mogherini, visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost, predložio da se produži važenje odluke još godinu dana, i to do 31. marta 2019. godine.



Do sada Evropska unija nije donijela niti jednu odluku o tome da nekoga uvrsti na listu osoba pod restriktivnim mjerama.