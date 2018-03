Dodik: Nećemo prihvatiti nametnuta rešenja o Izbornom zakonu

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da RS neće prihvatiti nijednu odluku visokog predstavnika u BiH koja se odnosi na Izborni zakon BiH, makar se ona odnosila samo na Federaciju BiH. "Visoki predstavnik ne može ništa da nametne", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu, prenosi Beta.



Prema njegovim rečima, situacija u vezi sa izmenama Izbornog zakona podseća na slične situacije tokom poslednjih dvadeset godina, kada se oduglovlači s postizanjem rešenja, a onda "Bošnjaci traže od visokog predstavnika da nametne rešenja".



BiH treba do kraja maja da donese izmene Izbornog zakona kako bi se obezbedila primena presude Evropskog sda za ljudska prava u slučaju "Sejdić-Finci", kao i Ustavnog suda BiH, koje se odnose na izbor delegata u Dom naroda parlamenta Federacije BiH.



O izmenama Izbornog zakona spore se bošnjačka i hrvatska strana, jer hrvatski političari traže da se izmenama Izbornog zakona onemogući da hrvatski član Predsedništva BiH, koji se, kao i bošnjački bira iz Federaciji BiH, bude izabran većinskim glasovima Bošnjaka, kako je to ranije bio slučaj sa izborom Željka Komšića.



Dodik je ocenio da, ako BiH ne može da funkcioniše, treba da se "sedne" i vidi kako se razići ili se dogovoriti kako će zemlja funkcionisati.



"Prošlo je vreme nametanja. Mi odbacujemo bilo kakvo nametnuto rešenje", istakao je on.



Prema njegovim rečima, u BiH funkciniše samo RS.