Skoplje: Novi protest protiv promene imena Makedonije

Nekoliko hiljada građana protestvovalo je protiv promene imena države na centralnom Trgu Makedonije u Skoplju. Dijaspora istovremeno održava proteste u 14 gradova širom sveta.

Građani koji su danas protestovali na Trgu Makedonije u Skoplju zatražili su prekid pregovora sa Grčkom o promeni imena zemlje.

Organizatori pokreta "Naše ime je naše pravo" kažu da su nezadovoljni politikom koja ugrožava nacionalne interese makedonskog naroda.

Građani koji su izašli na protest kažu da ne žele da se pridruže NATO-u i EU ako je uslov za to promena imena.

"Mi ne protestujemo, samo branimo naše ime. Mi smo protiv toga da promenimo ime, upravo to. Niko to nije dao, niko ga nije stvorio, to ime je večno makedonski i trebalo bi da ostane onakvo kakvo jeste ", kaže Borče Kimovski.

Na protestu protiv promene imena Makedonije je zatraženo i oslobađanje osumnjičenih i pritvorenih za nasilje u Sobranju Makedonije u aprilu 2017.

Prema makedonskim medijima, protesti za odbranu ustavnog imena Makedonije zajednice iseljenika su organizovale i u Australiji, Novom Zelandu, SAD, Holandiji, Švedskoj i u Velikoj Britaniji.