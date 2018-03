Vučić: Razgovor sa Tačijem o rešavanju sukoba Srba i Albanaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Sofiji sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem razgovarao o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i rešavanju istorijskog sukoba Srba i Albanaca.

"Razgovarali smo tome kad da nastavimo dijalog u Briselu, kako i na koji način da pokušamo da rešimo istorijski sukob Srba i Albanaca i to je sve što mogu da kažem", rekao je Vučić u Sofiji gde je sa Tačijem razgovarao na marginama sastanka lidera zapadnobalknaske šestorke sa čelnicima EU.

Vučić je rekao da često razgovara sa Tačijem jer je to njegov posao.

"Uvek je bolje da razgovaramo nego da bilo šta drugo radite što bi moglo da bude loše i po Srbe i po Albance. To je moj posao, niti je to drago mnogo gospodinu Tačiju niti sam ja pretrano radostan, ali to je naš posao i naša obaveza", naveo je. Vučič je rekao da je ključna tema sastanka šefova država ili vlada zapadnobalkanske šestorke sa predsednikom Evropske komisije Žan-Klodom Junekrom, posle njegove turneje po regionu na kojoj je predstavljao novu Strategiju EU za Zapadni Balkan, bio dalji napredak na putu ka EU.

Vučič je naveo da su razgovarali o rešavanju političkih razlika, ali i granicama koje moraju da se reše i dodao da to nije ni jednostavno ni lako.

Prema rečima predsednika Srbije, bilo je reči i o uspostavljanju regionalne ekonomske zone i ispunjavanju 115 kriterijuma koji su "već dati svakoj zemlji i teritoriji" i da je važno da to bude završeno pre samita u Sofiji u maju.

On je dodao da je bugarski premijer Bojko Borisov postavio vrlo ambiciozne ciljeve oko povezanosti i razvoja infrastukture u regionu.