Pupovac: Srbija i Hrvatska da zaustave rasprave o prošlosti

Predsednik Srpskog narodnog veća (SNV) u Hrvatskoj Milorad Pupovac izjavio je pred posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu da bi pre rasprava o bolnim istorijskim pitanjima oko kojih ne postoji saglasnost dve zemlje trebalo stvoriti atmosferu bolje komunikacije.



"Budući da su hrvatsko-srpski odnosi među najbolnijima, čini mi se razumnim da se zaustavi ova erupcija rasprava o bolnim istorijskim pitanjima oko kojih ne postoji saglasnost Hrvatske i Srbije, čak i u onome što bi trebalo da bude nesporno, kao što je stradanje u Drugom svetskom ratu. Treba stvoriti atmosferu bolje komunikacije dve zemlje i onda krenuti u pravcu rasprave", rekao je Pupovac za RTS.

Pupovac je kazao da se nada da će se do ponedeljka, kada Vučić počinje dvodnevnu posetu Hrvatskoj, sve negativnosti smiriti, i da nijedna od najavljenih demonstracija neće predstavljati nikakve smetnje za normalno odvijanje onoga što je predvidjeno programom posete.

"Razlike u tonovima koje su se pojavile, bacile su nažalost u jednom trenutku senku na mogući ishod i moguće rezultate razgovora, ali nadam se da će sva ta sporna pitanja i disonantni tonovi do ponedeljka biti prevladani i da će preovladati ono što je otišlo u javnost iz kabineta predsednice Hrvatske (Kolinde Grabar-Kitarović), a to je da postoje teme koje su planirane i da one koje nisu ne bi smele da ometaju postizanje dogovora oko onoga što je planirano posetom", naveo je predsednik SNV.

Dodao je da do tada treba "biti pragmatičan i usmeriti se na ono što bi trebalo da bude prosperitet u odnosima dve zemlje, budućnost u odnosima, a ne da jedna vrsta nekontrolisane erupcije prošlosti zaseni budućnost".