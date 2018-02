Protest preživelih u holokaustu ispred ambasade Poljske u Izraelu

Desetine preživelih u holokaustu ušlo je danas u kompleks Ambasade Poljske u Tel Avivu i opkolilo vozilo jednog diplomate u znak protesta zbog spornog poljskog Zakona o institutu pamćenja naroda, prenosi Beta.



Tim aktom se zabranjuje okrivljavanje Poljske kao nacije za zločine počinjene u holokaustu u Drugom svetskom ratu.



"Niko neće zaboraviti šta ste vi uradili", vikali su demonstranti na diplomatu, preneli su izraelski mediji.



Preživeli u holokaustu došli su sa transparentima na kojima je pisalo "Nijedan zakon ne može izbrisati istoriju", "Poljski zakon je šamar u lice naroda Izraela" i "Poljaci, mi se sećamo šta ste vi uradili".



Jedan demonstrant nosio je poruku "Još uvek imam noćne more zbog onoga što su Poljaci uradili".



U utorak je predsednik Poljske Andžej Duda potpisao sporni zakon, uprkos kritikama Izraela i upozorenjima SAD, ali je takođe rekao da će poljski Ustavni sud razmotriti taj akt što otvara mogućnost da bude izmenjen. U ovom obliku zakon predviđa novčane kazne ili kazne zatvora do tri godine za pripisivanje zločina nacističke Nemačke Poljskoj.



Zakon će stupiti na snagu 14 dana nakon što zvanično bude objavljen, ali nije jasno kada će to biti, navodi Asošiejted pres.



Demonstranti su danas govorili kako su se prema njima odnosili građani Poljske u Drugom svetskom ratu. Šaul Gorka (82) je rekao da je pogroma bilo povodom svakog jevrejskog praznika Pashe i da su "Poljaci bili antisemiti koji su dobijali naredbe od poljske crkve", a da su Jevreje spasili ruski vojnici.



Takođe je rekao da je bilo čitavih gradova u Poljskoj u kojima su većina stanovnika bili Jevreji, a danas ih nema. Esti Liber (80) je ispričala da se sa sestrom skrivala u poljskim šumama tri godine i da je zakon sramota za Poljake jer je njoj samo jedna porodica pomogla, a ostali nisu marili.



Jehudit Rozenvajg (88), koja je preživela zatočeništvo u Aušvicu, rekla je da su Poljaci videli kako Jevreji idu u redovima ispred pušaka nemačkih i poljskih vojnika, a ako bi neko izašao iz reda oni bi ga ubili jer nije bilo gde da se pobegne.



"Poljaci su samo stajali oko nas, ne radeći ništa, posmatrajući redove. Bili smo bez odeće ili u pocepanoj odeći na užasnoj hladnoći. Tako smo išli, tako su nas oni gledali. Niko se nije usprotivio, niko nije pomogao", rekla je Rozenvajg.



Devedesettrogodišnji Šalom Štemberg rekao je da je u Aušvicu bilo mnogo Poljaka koji su tukli Jevreje.