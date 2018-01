U CG registrovan prvi slučaj malih boginja

U Crnoj Gori je potvrđen prvi slučaj obolijevanja od malih boginja.

Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša saopštio je na vanrednoj pres konferenciji da je danas laboratorijski potvrđen slučaj obolijevanja od morbila.

Riječ je o djetetu uzrasta godinu i dva mjeseca, koje je iz Srbije došlo u Crnu Goru prije sedam dana.

Mugoša je rekao da ovo nije iznenađujuće, zbog pada obuhvata vakcinisanih.

Roditelji oboljelog djeteta imaju još dvoje djece. Od ukupno trinaest članova porodice, za četvoro postoje dokazi da su vakcinisani protiv morbila. Oboljelo dijete je izolovano i hospitalizovano.

Mugoša je apelovao jos jednom da se djeca vakcinišu. Rekao je da je obuhvat za nekoliko mjeseci za djecu rođenu 2015. prešao 70 odsto. Kod manje djece, obuhvat je oko 45 odsto.

Mugoša je poručio da se djeca dovedu na vakcinaciju po programu imunizacije.

Direktorica Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Sonja Milašinović kazala je da je juče u 13:45 sati hospitalizovana djevojčica stara 14 mjeseci. Subjektivne tegobe djevojčica je imala pet dana.

"Od samog postavljanja sumnje na morbile mi smo u komunikaciji sa ekipama epidemiološke službe. Nivo opreza u dječjoj bolnici je na visokom nivou, moramo se spremati na hipotetički moguću epidemiju. Spremni smo i vodimo računa o osoblju koje će biti u kontaktu sa oboljelim, vodimo računa i o tome. Dijete prima simptomatsku terapiju," rekla je Milašinović.

Direktor direktorata za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Miro Knežević rekao je da su u pripremu za ovu situaciju krenuli od prošle godine, otkako u zemljama u okruženju ima oboljelih od morbila.

"Napravili smo preporuke i upućene zdravstvenim ustanovama, ministarstvo će nastaviti dalje da prati dešavanja uz obilaske bolnica i Kliničkog centra. Danas smo obišli KCCG i vidjeli gdje je smještena oboljela, na koji način se pruža njega i nastavićemo to da radimo kako zdravstveni sistem ne bi došao u kriznu situaciju," rekao je Knežević.

Milašinovićeva je dodala da je djevojčica je danas u stabilnom stanju, ali da su moguće komplikacije i da nema mjesta za opuštanje.

Dijete je, kako je rekla, za sada u stabilnom stanju.

Mugoša je napomenuo da se oboljenje vrlo lako prenosi, kapljičnim, odnosno respiratornim putem, pa je za očekivati je da se jave novi slučajevi.

"Vakcina imamo dovoljno, spremni smo na ovo, svi su dobili vodič i upustva. Ja se nadam da ćemo uspjeti da izolujemo problem na nivou porodice, ali to ne možemo garantovati. Period inkubacije je najčešće od 15 do 20 dana", rekao je on.

Mugoša je objasnio da nevakcinisana djeca, čija je majka vakcinisana, imaju prirodno pasivni imunutet do 9 mjeseci života. On je objasnio da je domet kapljica za prenošenje morbila metar i po do dva metra, kao i da se prenosi i rukama. On je rekao da je teško pratiti kontakte.

Savjetovao je građanima da se ne uzrujavaju, kao i da se u slučaju simptoma visoke temperature, dijareje i osipa jave izabranom ljekaru.

Iz Instituta za javno zdravlje su u proteklom periodu više puta apelovali na roditelje da vakcinišu dvoju djecu na vrijeme, ukazujući na opasnost od epidemije, pošto je u prethodnom periodu zabilježen veći broj oboljelih, kao i smrtnih slučajeva u regionu.