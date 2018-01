Nemački sindikat najavljuje eskalaciju štrajka

Šef najvećeg nemačkog sindikata industrijskih radnika Jerg Hofman rekao je danas da bi štrajkovi mogli da eskaliraju ako se do sutra u podne ne postigne dogovor o novom kolektivnom ugovoru, dok sindikat obnavlja zahteve za opcionom 28-očasovnom radnom nedeljom i povišicom od šest odsto.



Hofman je rekao da sindikat IG metal ponovo razgovara s poslodavcima u industrijskom regionu Baden-Virtemberg, a tu postignut sporazum bi mogao da postavi primer za 3,9 miliona radnika širom zemlje. U Baden-Virtembergu imaju sedište velike kompanije poput proizvodjača automobila Dajmler i Porše.



Prema njegovim rečima, ako dogovor ne bude postignut, radnici bi mogli da otpočnu 24-očasovne štrajkove u pojedinim kompanijama. Do sada su obustave rada bile ograničene na štrajkove upozorenja od po nekoliko sati.



Poslodavci su se opirali zahtevima da dozvole radnicima da izaberu 28-očasovnu radnu nedelju tokom najviše dve godine s pravom da se posle toga vrate na redovno radno vreme, kao i da dobiju povišicu od šest odsto u toku jedne godine. Zahtev za kraću radnu nedelju uključuje i dodatni novac kojim bi se delimično kompenzovala izgubljena zarada za one radnike koji skrate radnu nedelju da bi brinuli o maloj deci ili drugim članovima porodice.



Kompanije odbacuju ideju dodatnog novca kojim bi se kompenzovalo kraće radno vreme i tvrde da oni koji manje rade treba da budu manje plaćeni.