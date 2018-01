Hrvatska odgodila izručenje kurdskog aktiviste Turskoj

Ustavni sud Hrvatske privremeno je odgodio izručenje Nurettina Orala, Kurda s turskim državljanstvom, izbjegličkim statusom i prebivalištem u Švicarskoj, čije je izručenje tražila Turska, a koji je uhićen po tjeralici Interpola na graničnom prijelazu Bajakovo, javlja zagrebački Jutarnji list.

Njegov slučaj izazvao je veliku medijsku pozornost zbog činjenice da bi u Turskoj mogao biti osuđen na dugogodišnji zatvor.

Iako je Vrhovni sud odlučio da ga se izruči Turskoj, njegove odvjetnice, Sandra Dražić Karalić i Sanja Bezbradica Jelavić, podnijele su ustavnu tužbu i uspjele ishoditi privremenu odgodu izručenja. Ustavni sud je u svojoj odluci naveo da bez obzira na to što Švicarska nije članica EU, Hrvatska ima obvezu odbiti izručenje Orala Turskoj s obzirom na to da on u Švicarskoj ima status izbjeglice.

Oral je u tužbi naveo da je kazneno djelo za koje ga se tereti u Turskoj političko i da se ono podvodi pod klasično kazneno djelo veleizdaje, podsjećaju te novine.

Nadalje, Ustavni sud navodi da Vrhovni sud nije uzeo u obzir ni to da je Oral u Švicarskoj živio sa suprugom i djecom i da bi došlo do kršenja njegova prava na obiteljski život i roditeljsku skrb.

Rješenje kojim je privremeno odgođeno izručenje Nurettina Orala Turskoj još nije konačno niti ta privremena odluka, kako se navodi u rješenju Ustavnog ne prejudicira konačnu odluku u povodu njegove ustavne tužbe. Odluku su suci donijeli jednoglasno, a – kako navodi Jutarnji list - Nurettin Oral do daljnjega ostaje u ekstradicijskom pritvoru u zatvoru u Osijeku.