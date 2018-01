Češka šalje policiju Srbiji i Makedoniji da pomognu u migrantskoj krizi

Češka je u Srbiju i Makedoniju poslala 55 čeških policajaca kao pomoć srpskim i makedonskim kolegama u obezbeđenju granica povodom migranstke krize.



Češki ministar unutrašnjih poslova Lubomir Metnar rekao je da će njegova zemlja nastaviti da šalje svoje policajce jer je to bolja pomoć nego preraspodela po izbegličkim kvotama.



"Od 2015. godine pomažemo tamo gde cene naš rad i gde to ima efekta", kazao je danas novinarima ministar Metner na ispraćaju policajaca.



U Srbiju na granicu s Bugarskom u bazu u Negotinu krenulo je danas 15 čeških policajaca i to je već sedmi kontingent, dok je 40 čeških policajaca otputovalo u Makedoniji gde će patrolirati na granicama zajedno s makedonskom policijom i pod njenom komandom blizu Đevđelije.



Novi češki ministar unutrašnjih poslova uveren je da češki policajci u misiji pomoći Makedoniji i Srbiji na balkanskoj migrantskoj ruti mogu da utiču da se promeni negativan stav članica EU prema pristupu Češke u odbijanju da prima izbeglice, posebno muslimane, zbog čega ju je Evropska komisija, kao i Poljsku i Mađarsku, tužila Sudu pravde Evropske unije u Luksemburgu.



"Ostalim članicama želimo više da objašnjavamo kako bismo želeli da se rešava migranstka kriza", kazao je Metner.



Na balkanskoj trasi je od 2015, kada je Češka počela da šalje svoje misije pomoći pri obezbeđenju granica, služilo 1.200 čeških policajaca.



Svoje policajce i pripadnike granične straže na balkansku rutu od izbijanja migranstke krize 2015. godine šalju i Slovačka i Poljska.