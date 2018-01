Dvogodišnji dečak preminuo je od komplikacija izazvanih virusom malih boginja, na Dečijoj internoj klinici u Nišu. Zbog teške upale pluća dvogodiišnji J.R. bio je 12 dana na aparatima za disanje, a zbog inače teškog opšteg zdravstvnog stanja, ovaj mališan nije bio vakcinisan protiv malih boginja.

Naime, roditelji deteta su želeli da vakcinišu dete, ali kako objašnjava doktor sa niške klinike Dejan Milojević to nije nije bilo moguće.

“Da je dete moglo da bude vakcinisano i ako bi došlo do infekcije, to bi bilo mnogo blaže ali dete je za dve godine života bilo često bolesno pa roditelji nisu imali vremenski prostor da ga vakcinišu.”

Milojević kaže da je lekarski tim učinio sve što je u ovoj situaciji bilo moguće:

“To je bilo na terenu nezrelog deteta, rođenog šest nedelja pre termina. Dugo je lečeno na Institutu za neonatologiju i bilo na mehaničkoj ventilaciji. Na takvo osnovno stanje nadovezala se infekcija virusom malih boginja, što je za njega bilo pogubno. Pluća su bila oštećena i nezrela od početka, dobili smo ovakav ishod, bez obzira na sve napore i na sve što smo učinili na klinici.”

Ovo je druga žrtva malih boginja u Srbiji. Tridesetogodišnji muškarac zaražen virusom malih boginja preminuo 27. decembra u Beogradu.

U ovom trenutku na dečijoj klinici leži četvoro dece obolele od malih boginja dok u Institutu za zaštitu zdravlja u Nišu preko dve stotine uzoraka krvi onih koji sumnjaju da su oboleli čeka na analizu.

Doktor Zoran Veličković upozorava da je epidemiološko stanje alarmantno.

“Ono što nas ne raduje je to što se zdravstvenoj službi, iz dna u dana javlja sve veći broj onih koji sumnjaju da su oboleli od malih boginja. Za mesec dana od kada je proglašena epidemina 102 je obolelih i to je zvanično potvrđeno. Ako znamo da je među decom rođenom između 2003. do 2016. godine, koja podležu vakcinaciji, oko 7 hiljada nevakcinisanih, onda je jasno koliko je potencijalno ugroženih. Ako tom broju dodamo i onu decu koja su primila samo jednu dozu vakcine zamislite kolika opasnost vreba, a epidemija se tek zahuktava”, upozorava Veličković.

Na odeljenju za imunizaciju u domu zdravlja u Nišu zatičemo Ljubinku Zumberović koja ima četvoro dece i ne propušta termine za njihovo vakcinisanje.

I Marija Stanković dovela je dvogodišnjeg sina upravo zbog MMR vakcije.

“Mislim da umesto što se toliko novca ulaže u antivakcinacijski lobi, treba da se ulaže u naš Torlak (Institut za virusologiju). To bi bilo idealno”, govori Stanković.

Doktorkr Gordana Antić, šefica školskog dispanzera u niškom Domu zdravlja kaže da je broj vakcinisane dece u 2017. godini znatno veći nego ranijih godina.

“Izvršenje vakcinacije MMR vakcinom je 120 odsto. Mi smo preduzeli neke mere, pre svega da svakodnevno šaljemo pozive i da pratimo propuštenu decu, tako da smo zadovoljni rezultatima”, kaže Antić.

Na dečijoj klinici u Nišu epidemija malih boginja proglašena je pre mesec dana.