Valensa traži od EU sankcije protiv Kačinjskog

Bivši poljski predsednik, dobitnik Nobelove nagrade za mir Leh Valensa zatražio je od Evropske unije da za gaženje pravne države i demokratskih vrednosti u poslednje dve godine kazni Poljsku, ali ne Poljake i samu zemlju, već isključivo vladajuće konzervativce iz Prava i Pravde (PiS) Jaroslava Kačinjskog.

"Sankcije ne treba uvesti protiv Poljske, već protiv vlasti Prava i Pravde. Neka oni koji odlučuju lično snose posledice. Ne puštajte ih na Zapad. Ne dolazite s delegacijama. Blokirati im račune. Udariti na poslanike PiS i vladu koja vlada Poljskom, ali ne udariti na Poljake", kazao je Valensa u intervjuu koji danas objavljuje poljski list Žečpospolita, a prenosi Beta.



Nekadašnji legendarni vođa otpora Poljaka komunističkom režimu optužio je poljske konzervativce da ruše demokratske institucije u Poljskoj i da pokušavaju da vrate zemlju u srednji vek a založio se da persona non grata za EU postanu najviši poljski zvaničnici na čelu s predsednikom Andžejom Dudom i bivšom premijerkom Beatom Šidlo.



"A (premijer) Moravjecki nek se ne meša. Vaspitan je u duhu da je narod iznad zakona. Kakvo je to vaspitanje? Slažem se da važeći Ustav ne mora da se svidja, ali zašto Moravjecki polaže zakletvu na Ustav a onda ga gazi?", kazao je Valensa.



Leh Valensa, koji spada u nepomirljive i najoštrije kritičare lidera vladajućih poljskih konzervativaca Jaroslava Kačinjskog i koga je 1990-tih izbacio iz svog tima kada je do 1995. godine bio predsednik Poljske, podsetio je da Kačinjski i njegovi konzervativci nisu dobili na izborima od Poljaka dovoljno glasova da menjaju poredak i Ustav.



"Pobedili su na izborima ali nisu osvojili ustavnu većinu. A to što radi vlast, to je promena sistema na šta narod nije dao pristanak. Ne želimo da izlazimo na ulice. Ne želimo tuče. Neka nam pomognu prijatelji iz EU čiji smo deo, jer smo ostali blokirani u Poljskoj", rekao je Valensa.



Evropska komisija je u decembru protiv Poljske prvi put u istoriji aktivirala tzv. nuklearnu opciju, član 7 Lisabonskog sporazuma, po kome članica koja gazi demokratiju i osnovne vrednosti EU a ugrožava valjanu pravnu državu može da bude kažnjena čak oduzimanjem prava glasa u Uniji.