Brnabić: RS će u Srbiji uvek imati prijatelja

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras u Banjaluci da će Republika Srpska (RS) u Srbiji uvek imati "prijatelja, partnera i člana porodice", prenosi Beta.

Ona je posle sastanka sa predsednikom i premijerkom RS Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović izrazila zadovoljstvo što je, sa dva ministra Vlade Srbije, sa prijateljima u Banjaluci, dodavši da je važno da se pokaže to prijateljstvo, partnerstvo i solidarnost.



"Dobro je da ovako završimo 2017. u kojoj su imali zajedničku sednicu Vlada Srbije i Vlada Srpske. Nastavljamo zajedničke projekte", istakla je Brnabić.



Ponovila je da je Vlada Srbije usvojila zaključak kojim donira 250.000 evra u Fond solidarnosti za dijagnostiku i lečenje oboljenja, stanja i povreda dece u inostranstvu.



Ocenila je i da je to još jedna potvrda prijateljstva i solidarnosti Srbije i RS.



Cvijanovićeva se zahvalila Brnabićevoj za podršku koju RS dobija od Vlade i predsednika Srbije za realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u opštinama RS.



Napomenula je i da je "to stvar sa kojom ćemo nastaviti i u budućnosti".



"Nama je uvek važno da imamo prisustvo funkcionera iz Srbije kada su u pitanju ovako važne stvari - dan kada mobilišemo svu našu javnost, kada hoćemo da pokažemo solidarnost, da kažemo da smo svi zajedno uz one kojima je potrebna pomoć”, navela je ona.



Sa premijerkom Srbije u Banjaluku su stigli i ministri zdravlja i za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zltibor Lončar i Zoran Đorđević.