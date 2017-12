Nastavljen proces protiv novinara Džumhurijeta

Suđenje zbog "terorističkih aktivnosti" novinarima i zaposlenima u turskom opozicionom listu Džumhurijet, nastavljeno je danas u Istanbulu kao koji je izazvao najveću zabrinutost za sve manju slobodu medija u Turskoj.



Sedamnaest ljudi iz uprave, novinara i drugih zaposlenih u Džumhurijetu, od kojih je četvoro u pritvoru, optuženo je da su pomagali tri "naoružane terorističke grupe". Preti im do 43 godine zatvora.



Malo pre početka ročišta, nekoliko desetina pristalica lista veoma kritičnog prema predsedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu, okupilo se ispred suda s transparentom "Pravda za novinare". "Ovaj proces je simbol pokušaja da se ućutka sloboda govora u Turskoj. On je simbol pritisaka na novinare", rekla je zastupnica optuženih Gilendam San Karabulutlar.



Optužnica navodi da je tih 17 ljudi podržavalo tri grupe koje Ankara smatra "terorističkim": takozvanu Radničku partiju Kurdistana, ekstremno levičarski Revolucionarni front za oslobodjenje naroda i pokret propovednika Fetulaha Gulena.



Gulena Ankara optužuje za podstrekavanje pokušaja puča 15. jula 2016, što on negira.



Džumhurijet je te optužbe odbacio kao "apsurdne" i tvrdi da je cilj procesa ućutkavanje jednog od poslednjih nezavisnih listova u Turskoj.



Medju optuženima koji su u pritvoru već skoro godinu dana je istraživački novinar Ahmet Sik, veliko ime turskog novinarstva.



U pritvoru su još vlasnik Džumhurijeta Akin Atalaj, glavni urednik Murat Sabundžu i računovodja Emre Iper.



Sudjenje izaziva zabrinutost zapadnih partnera Turske koja je posle pokušaja puča pohapsila mnoge novinare.



Po podacima sajta P24, specijalizovanog za slobodu medija, u Turskoj je zatvoreno 170 novinara.



Turska je na rang-listi organizacije Reporteri bez granica po slobodi medija nalazi na 155. od 180 mesta.