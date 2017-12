Delavi apeluje na kosovske političare da ne ukidaju Specijalni sud

Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi (Delawie) pojavio se u Skupštini Kosova u kojoj su trajale konsultacije o zahtevu da se održi vanredna sednica na kojoj bi se raspravljalo o Zakonu o Specijalnom sudu.

Na vlasti Kosova apelovali su, osim ambasadora Sjedinjenih Država, i poslanici Demokratskog saveza.

Zbog nedostatka kvoruma sednica predsedništva odložena je za 21 sat. Na predsedništvu treba da se odluči o vanrednoj sednici o Specijalnom sudu.

Gljauk Konjufca iz pokreta Samoopredeljenja, prilikom napuštanja sale predsedništva, kratko je prokomentarisao da je "situacija dramatična".

Ambasador Delavi je po dolasku u Skupštinu Kosova u obraćanju novinarima uputio apel kosovskim vlastima koji prenosimo u celosti:

"Ja sam ovde u Skupštini jer je stigla jedna incijativa, očigledno je u pitanju pokušaj da se ukine zakon o Specijalnom sudu za Kosovo. Želim veoma jasno da kažem da se SAD protive naporima da se promeni ili ukine zakon o Specijalnom sudu. Veoma sam razočaran što je ovo stiglo iznenada u poslednjih nekoliko dana, bez javne rasprave o jednom pitanju od suštinske važnosti za budućnost građana Kosova. I to je sramota sa moje tačne gledišta. Ako ovi napori uspeju imaće duboko negativne posledice za budućnost Kosova kao dela Evrope. SAD će ovo smatrati kao zabijanje noža u leđa. Kosovo će izabrati izolaciju umesto sradanje i ja moram da kažem da mrzim reći da će to biti vraćanje sata unazad u napretku Kosova do sada. Pozivam lidere Kosova da pomognu da se ove napori prekinu. Svi treba da misle na interes države i interes dva miliona građana Kosova umesto na sopstvene interese. Međunarodna podrška za nezavisnost Kosova je izgrađena na ideji da će se Kosovo odnositi pravedno prema ljudima - pojedincima koji su počinili ratne zločine. Bežanje od te obaveze imaće izuzetno negativne implikacije za Kosovo, njene građane, kao i na odnose Kosova sa SAD."

Opozicioni Demokratski savez Kosova saopštio je da su napori da se ugasi Specijalni sud rizični i da zemlju uvodi u nepredviđene avanture. Ova partija pozvala je ostale partije da se ponašaju u interesu građana Kosova, saopštili su na konferenciji poslanici ove partije.

Predsedništvo Skupštine Kosova sazvano je na zahtev 43 poslanika koji su tražili održavanje vanredne sednice o Specijalnom sudu.

Američki ambasador Greg Delavi ranije je rekao da bi zakonske izmene o Specijalnom sudu za ratne zločine mogle globalno da izoluju Kosovo.

Ovaj komentar je usledio nakon što je peticija, u organizaciji ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova, predata Skupštini sa više od 15.000 potpisa.

Ratni veterani zahtevaju da se proces formiranja suda, koji je već formiran, vrati na početak ili da se izvrše zakonske izmene da bi se za ratne zločine sudilo i ostalima a ne samo Albancima.

"Veoma loša ideja. Ne vraćajte vreme unazad", dodao je Delawie na Twitteru.

U drugoj objavi na Twitteru, Delawi je kazao na "mi mismo investirali ovoliko napora u uspeh Kosova da vidimo da se njena budućnost uništava poništenjem Zakona o Specijalnom sudu".

Specijalni sud za ratne zločine na Kosovu osnovan je nakon izveštaja Saveta Evrope u kojem je švajcarski senator Dik Marti (Dick Marty) govorio o navodnim "zločinima pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) počinjenim nad etničkim manjinama i političkim rivalima" od 1998. do kraja 2000. godine.

Pokretanje peticije dolazi u vreme kada je Specijalni sud za ratne zločine postao funkcionalan u Hagu i spreman da primi prve optužnice.

Specijalni sud ima nadležnost nad zločinima protiv čovečnosti, ratnim zločinima i drugim krivičnim delima prema kosovskim zakonima koji se povezuju sa navodima Dika Martija.