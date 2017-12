Prag: Radikalni nacionalisti traže deislamiziranu Evropu

Lideri radikalne evropske nacionalističke desnice na dvodnevnoj konferenciji "Za Evropu suverenih naroda" u Pragu zatražili su danas da se zatvore sva vrata i prozori i dignu zidovi protiv migracije muslimana u Evropu, da se oni koji su već u Evropi deislamiziraju, a da se Evropska unija ukine jer ide protiv smisla istorije, kako je kazala Marin Le Pen iz francuskog Nacionalnog fronta, prenosi Beta.



Ispod prozora Hotela TOP, gde nekoliko desetina lidera radikalnih nacionalista iz frakcije Evropa naroda i slobode u Evropskom parlamentu iz desetak zemalja članica Unije raspravlja kako da je sruši, ali da zadrži tekovine evrointegracije, kao što su slobode kretnja ljudi, roba, usluga i kapitala, okupilo se nekoliko stotina demonstranata da uz uzvike "Sramota!" traže Evropu bez strahovanja i mržnje, i socijalnu pravdu umesto rasizma, nacionalizma i ksenofobije.



"Situacija je dramatična. Ako ne zaustavimo imigraciju, 33 odsto stanovništva Švedske biće muslimani, a u Nemačkoj 20 odsto. Mi treba da zatvorimo vrata i prozore i dignemo barikade. Zemlje Višegradske grupe su suprotstavljaju toj samoubilačkoj politici evropskih elita. Brisel tuži sudu Poljsku, Češku i Mađarsku da ih natera da prime imigrante i to je skandal", kazao je lider holandskih nacionalista Gert Vilders.



Vilders je optužio Brisel i EU da su egzistencijalna pretnja za narode Evrope i njihov identitet, i apelovao na Evropljane da nadju hrabrost da dižu zidove kao što to čini predsednik SAD Donald Tramp, i da odbijaju svaki brod i čamac sa izbeglicama koji uđe u evropske teritorijalne vode, kao što čini Australija.



"Moramo da budemo hrabri da dižemo zidove kao što su to učinili Mađari. Aplaudiram im!", kazao je Vilders i zatražio da se deislamiziraju oni migranti koji ostanu u Evropi.



Šefica francuskog radikalnog desničarskog Nacionalnog fronta Marin Le Pen apelovala je da se stvori nova Evropa zasnovana na saradnji nacionalnih suverenih država, umesto EU koja je, po njenim rečima, "katastrofalna organizacija, protiv smisla istorije".



Uz glasno skandiranje "Dole fašisti!" i "Sramota!" ispred hotela u kojem se održava konferencija, na poziv potpredsednika češkog parlamenta, lidera čeških ekstremista iz stranke Sloboda direktna demokratija Tomija Okamure, protestuje celo popodne nekoliko stotina Pražana pod budnim okom pojačanih policijskih snaga, uz spremnu konjičku jedinicu.



"Želimo da pokažemo da Češka nije ravnodušna prema mržnji, širenju dezinformacija od strane SDP i da protestujemo zbog toga", kazao je organizator protesta Jan Cemper.



Demonstranti drže zastave EU i veliki transparent u bojama EU s češko-engleskim napisom "Za slobodnu Evropu bez straha i mržnje. Stojimo protiv straha i mržnja, zajedno i ujedinjeni".



Slične demonstracije i protestni pohod centrom Praga uglavnom održane su i sinoć.