Pragu: Spremaju se protesti protiv skupa lidera evropske ekstremne desnice

Uz pooštrene policijske mere obezbeđenja, pre svega zbog kontroverznog holandskog političara Gerta Vildersa, u Pragu danas počinje dvodnevna konferencija lidera evropske radikalne desnice, stranaka okupljenih u frakciji Evropa naroda i slobode (ENF) u Evropskom parlamentu.

Gerta Vildersa, Marin le Pen i druge nacionalističke evropske lidere u Prag je pozvao na debatu o budućnosti Evrope lider čeških ekstremista iz treće najjače češke stranke nakon parlamentarnih izbora održanih krajem oktobra, potpredsednik Poslaničkog doma češkog parlamenta Tomio Okamura.



Organizator, Okamurina stranka Sloboda direktna demokratija (SPD) ne saopštava detaljniji program konferencije u subotu ni kada će u Poslaničkom domu danas dočekati goste iz straha od demonstracija i blokade aktivista za ljudska prava i levičarkih organizacija koje su najavile proteste protiv toga da Prag u petak i subotu postane evropska prestonica ksenofobne, antiizbegličke i antiislamske retorike.



"Mi ni u kom slučaju nećemo dozvoliti da islamska ideologija u Češkoj pusti korene. Mere bezbednosti su zato da neko ne ubije Gerta Vildersa. Od policije smo dobili nagoveštaje da se protiv naše demokratske konferencije u kojoj učestvuje nekoliko desetina poslanika iz mnogih zemalja Evropske unije za koje su glasali milioni Evropljana okupljaju anarhisti, levičarski ekstremisti i neofašisti", kazao je Okamura češkom portalu Parlamentnji listi, prenosi Beta.



Zbog toga što su osudili konferenciju i dolazak lidera radikalne evropske desnice u Prag Okamura je među neofašiste uvrstio i standardnu demohrišćansku stranku Hrišćansku demokratsku uniju - Češku narodnu stranku i poručio da su to klerofašisti a da njihovim liderima samo brčići fale da budu kao Hitler.



"Gert Vilders dobiće telohranitelje na osnovu zahteva policije Holandije koja je to zatražila notom od Ministarstva spoljnih poslova", saopštila je portparol češke policije Eva Kropačova, dok će hotel u kome se u subotu održava konferencije čuvati pojačane policijske snage.



Protiv, kako su ih nazvali "cveta evropskog ksenofobnog populizma" demonstracije večeras i u subotu organizuju aktivisti incijative Protiv mržnje koji u subotu protestuju na mitingu "Za zajedničku Evropu bez straha i mržnje" i inicijativa Ne rasizmu koja je pozvala Čehe na protest i danas i na radni dan same konferencije u subotu.