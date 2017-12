Netransparentna raspodela medijskih donacija u Vojvodini

Velika količina novca iz Budžeta Vojvodine koji se odvaja za podršku medijima dodeljuje se u netransparentnim procesima, ocenila je Dubravka Valić Nedeljković iz Novosadske novinarske škole na diskusiji organizovanoj u Novom Sadu.

"Opštine u suštini nikad nisu u nekom javnom dijalogu sa svojim građanima i građankama odredile šta je javni interes u toj opštini. Javni interes u Subotici, javni interes u Kikindi ili Novom Sadu su različiti", rekla je ona.

Koliko javnog novca na godišnjem nivou odlazi u medijski sektor na različitim osnovama, zapravo niko ne zna, kaže pravni konsultant Miloš Stojković.

"Dobar deo tog javnog novca ulazi kroz ove komercijalne budžete za oglašavanje, tako da mi ni dan danas nemamo ni najjasniju procenu kolika je cirkulacija novca", kaže on.

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović, navodi da je ideja konkursnog sufinansiranja javnog interesa u medijima dobra, bez obzira na mnogobrojne probleme i zloupotrebe.

"Alternativa tome je da država apsolutno prestane da finansijski utiče na medijsku sferu, što nije moguće, ili da se vratimo korak u nazad i da lokalne samouprave raspodeljuju novac bez ikakvog učešća javnosti", smatra on.

Miodrag Mandić glavni i odgovorni urednik "Naših novina" iz Temerina, posle 15 godina rada u ovom mediju, tvrdi da su medijski konkursi na opštinskim nivoima često obesmišljeni.

"Ove godine u našoj opštini svega je 20 posto javnog novca za medije otišlo nas projekte koji su ponuđeni od strane lokalnih medija. Veći deo su dobili oni mediji koji se javljaju i na druge konkurse u drugim opštinama. Kada pitate predstavnike lokalne samouprave zašto je to tako, oni kažu da na taj način žele da svoje aktivnosti predstave u regionu, Vojvodini ali i na nivou cele Srbije", ističe on.

Procene ukupne sume novca koja se raspoređuje u medijskom sektoru su različite i one se kreću od 25 miliona evra pa do 840 miliona evra, kako to Savet za borbu protiv korupcije ocenjuje.

U vojvođanskim opštinama u ovoj godini na javnim konkursima za podršku medijskim sadržajima od javnog značaja dodeljeno je više od 410 miliona dinara.

Od 45 opština koliko ima u Vojvodini, samo tri nisu ove godine raspisale konkurs za podršku medijskim sadržajima od javnog interesa.