Makron kritikovao Trampa zbog povlačenja iz sporazuma o klimi

Francuski predsednik Emanuel Makron ocenio je da njegov američki kolega Donald Tramp treba da snosi odgovornost prema istoriji zbog povlačenja iz međunarodnog sporazuma o klimatskim promenama koji je pre dve godine usvojen u Parizu.



Makron je odbacio ideju o novom sporazumu o klimi nakon Trampove odluke, donete 1. juna, o povlačenju iz sporazuma.



"Žao mi je, ali to ne može. Mislim da je to velika odgovornost prema istoriji (čovečanstva) i siguran sam da će moj prijatelj, predsednik Tramp, promeniti stav narednih meseci", rekao je Makron u izjavi za američku televizijsku mrežu CBS uoči današnjeg samita o klimi, takođe u Parizu, prenosi Beta.



On je ocenio da je "izuzetno agresivno ponašanje donositi sam odluku i jednostavno napustiti sporazum" koji je u decembru 2015. godine usvojilo više od 190 zemalja, među kojima i SAD.



U Parizu će danas biti održan samit "Jedna planeta" o dodatnom finasiranju borbe protiv klimatskih promena na kojem učestvuje nekoliko desetina lidera, među kojima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Skup se održava na inicijativu Makrona posle američkog povlačenja iz sporazuma protiv globalnog zagrevanja.



Na skupu će biti između ostalih, predsednik Meksika Enrike Penja Nijeto, marokanski kralj Muhamed VI, kao i predsednici afričkih zemalja i ostrva koji su ugroženi klimatskim promenema. Na samitu će biti i predsednik Evropske komisije Žank-Klod Junker i generalni sekretar UN Antonio Guteres.



SAD će predstavljati zvaničnik ambasade u Parizu pošto Tramp nije pozvan na skup.



Makron je pre samita rekao da to nije skup o donacijama, već na njemu treba da se donesu konkretna rešenja s projektima na terenu.