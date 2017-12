Maas: U Nemačkoj nema mesta za antisemitizam

Nemački ministar pravde Heiko Maas izjavio je da u Nemačkoj nema mesta za antisemitizam, nakon što su demonstranti, u besu zbog odluke predsednika SAD Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu, zapalili izraelske zastave u Berlinu, prenosi Rojters.



Oko 2.500 ljudi je u nedelju demonstriralo u Berlinu protiv Trampove odluke a izraelska zastava je zapaljena, saopštila je policija navodeći da je pokrenuta istraga protiv 11 ljudi.



U petak se na stotine ljudi okupilo pred američkom ambasadom u Nemačkoj na protestima "Dana gneva". Policija je kasnije objavila na twitteru da je uhapsila 10 ljudi tokom protesta i da je podneto 12 krivičnih prijava, uključujući i one za paljenje izraelskih zastava.



"Svaki oblik antisemitizma napad je na sve. Antisemitizmu se nikada ne sme dopustiti da ponovo zavlada u našem društvu", izjavio je Maas za Bild.



Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel izjavio je za Bild da, iako su kritike Trampove odluke razumljive, ljudi nemaju nikakvog razloga da pale izraelske zastave, podstiču na mržnju prema Jevrejima i dovode u pitanje izraelsko pravo na postojanje.



Kazao je da ko god to učini "preduzima akciju ne samo protiv Izraela, već i protiv nemačkog ustava", te da Nemačka to neće tolerisati.



Gabriel je istakao da Nemačka dopušta samo miroljubive demonstracije i da neće dopustiti sukobe u kojima su ljudi spremni da koriste nasilje uvezeno u Nemačku iz drugih zemalja.