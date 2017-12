Ivanić: Izetbegović nije BiH

Član Predsedništva Bosne i Hecegovine Mladen Ivanić izjavio je danas da BiH neće promeniti poziciju o pitanju Kosova, sve dok to ne učini Srbija, prenosi Beta.



Ivanić je rekao u emisiji "Pravi ugao" na Radio televiziji Vojvodine (RTV) da je jučerašnji potez Bakira Izetbegovića "pokušaj građenja vlastitog digniteta u vlastitom biračkom telu" i dodao da je "navikao na takve stvari".



Komentarišući izjavu Izetbegovića o Kosovu za Dojče vele, da bi "što se njega tiče Kosovo odavno trebalo da bude priznato", ocenio je da je to bila potpuno nepotrebna izjava, navodeći da on time ne priznaje teritorijalni integritet Srbije, a očekuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH.



Ivanić je rekao da BiH ne može i neće priznati Kosovo.



"Nije realno očekivati da bilo koji srpski političar prizna Kosovo. Može Izetbegović da govori šta hoće, ali ne može da uradi ništa. On nije BiH. Njegovim izjavama se ovde daje preveliki značaj. To je pozicija jedne trećine BiH", dodao je on.



Odgovarajući na pitanje da li postoji potreba da se politički odnosi u BiH organizuju na drugačijim osnovama, rekao je da postoje tri vizije BiH, ali da za takve promene ne postoje uslovi.



"Mislim da velike promene u narednih 20 godina nisu moguće. Ovo uređenje odgovara RS i rezultat je slobodne volje Hrvata i Bošnjaka", kazao je on.

Članovi Predsedništva BiH, Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić razgovarali su juče u Beogradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o pitanju granica između dve zemlje, političkim odnosima, ekonomskoj saradnji.



Na konferenciji za novinare posle sastanka u Palati Srbija, Vučić je kazao da Srbija i BiH imaju dobre ekonomske rezultate i saradnju koja je kako je rekao iznad nivoa političkih odnosa, a za njih je rekao da ih ne može oceniti kao loše.



Iako je protokolom bilo predviđeno da na konferenciji govore samo Čović i Vučić, pred kraj konferencije za novinare član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović zatražio je reč da bi izneo važno objašnjenje.



Izetbegović je kazao da se spoljna politika BiH vodi u Sarajevu, uz uzimanje u obzir stavova susednih zemalja, a na pitanje novinara da to objasni, umesto njega je odgovorio Vučić: "Evo, ja ću da vam pojasnim. Ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E, tako vam izgleda i oko granice i oko svega".



Izetbegović je kazao da će o "međunarodnoj politici i stavovima BiH odlučivati u Sarajevu tri čoveka" - članovi Predsedništva BiH.



"Itekako ćemo uzeti u obzir stavove susednih zemalja jer živimo sa Srbijom, sa Hrvatskom, a posebno ćemo uzimati u obzir stavove EU. Zamolio sam gospodina Čovića da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova Predsedništva. Moj stav je da se spoljna politika BiH vodi u BiH, uzevši u obzir stavove susednih zemalja", rekao je Izetbegović.