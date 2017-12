Tači o Specijalnom sudu i odnosima sa Srbijom

Predsednik Kosova Hašim Tači rekao je da je međunarodna zajednica "nametnula formiranje" Specijalnog suda "za pretpostavljene ratne zločine" bivših visokih oficira Oslobodilačke vojske Kosova.

"Međunarodna zajednica je nametnula njegovo formiranje. Naše institucije su to prihvatile jer bismo u protivnom bili nemoćni da predupredimo stvaranje jednog međunarodnog suda pod okriljem Ujedinjenih nacija. Glasali smo za to da bi smo sačuvali partnerstvo sa SAD, EU i NATO-om", kazao je Tači u javnom obračanju pripadnicima Bezbednosnih snaga i građanima Kosova, prenosi Beta.

Predsednik Kosova rekao je da Specijalni sud ne može da postigne to što je proklamovano - da ojača osećaj pravde za žrtve rata.

"Ako bi bilo pravde o kojoj govore međunarodni faktori, trebalo bi 100 takvih specijalnih sudova samo za zločine koje je Srbija Slobodana Miloševića izvršila u zemljama Balkana i ovde na Kosovu", kazao je Tači.

On je ocenio da je "paradoks za žaljenje" to što "(ta) ista Srbija danas ima otvorena vrata EU, dok Kosovo ostaje izolovano. Kosovo i svi mi volimo pravdu, ali ne prihvatamo da u ime pravde budemo diskriminisani i ponižavani, samo da bismo zadovoljili one koji ne podnose postojanje i uspeh naše države", kazao je kosovski predsednik.

Tači je rekao da će Kosovo završiti transformaciju BSK u multientičku vojsku, Oružane snage Kosova.

"To činimo u punoj koordinaciji s NATO-om i našim partnerima. Kosovo treba da ima pune odbrambene kapacitete i modernu vojsku koja će s ponosom predstavljati našu državu", kazao je Tači, hvaleći velike uspehe koje su pripadnici BSK postigli do sada.

Kosovo je faktor stabilnosti u odnosima sa susedima, rekao je on.

"Svi oni koji su zainteresovani da sarađuju s nama, treba da nas tretiraju kao ravnopravne. Mi smo za regionalnu stabilnost i saradnju. Kosovo je već više pet godina u dijalogu sa Srbijom u kojem posreduje EU", kazao je Tači i dodao da, ukoliko postoji politička volja EU i prijatelja Kosova, može se preći u novu ambiciozniju i suštinsku fazu o odnosu od one koja je bila do sada.

"Mi smo opredeljeni za dijalog, jer smo njime postigli da unapredimo konsolidaciju i državni integritet Kosova. Kao deo toga mi smo proširili institucionalno prisustvo na celoj teritoriji Kosova. Sada imamo jedinstveni i sveobuhvatan pravni sistem, imamo policiju koja deluje na celoj teritoriji zemlje", kazao je kosovski predsednik.

Tači je rekao da taj proces treba da se okonča istorijskim konačnim sporazumom o normalizaciji i pomirenju.

"Ovaj proces treba da se završi međudržavnim sporazumom koji će obezbediti dugoročni mir, međusobno priznanje i omogućiti integraciju u evroatlantske strukture", kazao je Tači.