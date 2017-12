Sakašvilija oslobodile njegove pristalice

Ukrajinske pristalice bivšeg predsednika Gruzije Mihaila Sakašvilija oslobodile su gu danas iz policijskog kombija u Kijevu, javlja Rojters.

Policija je prethodno privela Sakašvilija u centralnom delu grada, posle čega su izbili sukobi njegovih pristalica i pripadnika snaga reda.

"Pozivam vas da počnete miran protest za smenu predsednika Petra Porošenka. Ne treba da se plašite ničega", rekao je Sakašvili putem razglasa okupljenima nakon što su ga oni izvukli iz kombija uprkos policijskoj intervenciji.

Sakašvilijev advokat Pavel Bogomazov izjavio je ranije da je njegov klijent optužen za pokušaj svrgavanja ukrajinskih vlasti i rušenje ustavnog poretka.

On je, komentarišući hapšenje bivšeg gruzijskog predsednika Mihaila Sakašvilija u glavnom gradu Ukrajine, rekao da su Kijev i Sakašvili još jednom iznenadili Moskvu.

"On ima određen put u politici, od jedenja svoje kravate do penjanja na krovove. On je napravio sebi put u politici i taj put je bio stenovit, a sada je skrenuo pažnju na sebe", rekao je Peskov.

Na pitanje novinara o tvrdnjama Sakašvilija da ruski predsjednik Vladimir Putin igra određenu ulogu u njegovoj "otmici", Peskov je izjavio da Moskva "nije navikla da komentariše izjave ljudi koji sjede na krovovima".

"To je problem Ukrajine i ne bih želeo to ni neprijatelju", odgovorio je Peskov na pitanje da li Moskva zauzima stranu u sporu Sakašvilija i ukrajinskog predsednika Petra Porošenka. Peskov je naglasio da Rusija ne gleda ukrajinski narod kao neprijatelja.

Sakašvili je ranije uhapšen u Kijevu, nakon što se popeo na krov u pokušaju da se sakrije od policije.

Pre nego što je uhapšen, pretio da će skočiti sa krova.