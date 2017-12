Ivanić: Poseta Predsedništva BiH Beogradu važna za smanjenje tenzija

Srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je predstojeća poseta Predsedništva BiH Beogradu važna kako bi se smirile političke tenzije i odnosi vratili u normalu i veruje da bi tom prilikom mogla biti makar otvorena neka nerešena pitanja, poput dogovora o međudržavnoj granici ili obnove mostova na Drini, prenosi Beta.



Kako je uoči posete agenciji Beta preneto iz njegovog kabineta, Ivanić ukazuje da do posete dolazi u specifičnom trenutku zbog zategnutih odnosa koji su usledili nakon izjava bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića o eventualnom priznanju Kosova.



"Razgovor u Beogradu sam po sebi jeste značajan, kako bi došlo do smirivanja političkih tenzija. Najvažnija stvar sada je da se politički odnosi vrate u normalu", smatra Ivanić.



Ivanić, kako navode u njegovom kabinetu, veruje da bi na predstojećem sastanku mogao makar da bude otvoren, ako ne i završen, deo praktičnih stvari.



"Recimo, takvo je pitanje granice, jer se pokazalo da za tim postoji potreba. Otvoren, iskren razgovor može da ima obostranu korist, jer u toj razmeni niko ne treba da dobije više", naglasio je srpski član Predsedništva BiH.



Prema njegovim rečima, u pitanju je prostor Republike Srpske gde živi srpski narod i postoji interes da se nadje obostrano prihvatljivo rešenje.



"Ako bude dobre volje, to se može rešiti. Međutim, znam da prepoznam rečnik i osećam da posebno u Sarajevu nema volje da se u to uđe, iako od toga možemo da imamo obostranu korist. Takođe, nadam se i da će i sa BiH biti otkočena neka vrsta sporazuma u vezi sa obnovom svih mostova na Drini između BiH i Srbije", naveo je Ivanić.



Članovi Predsedništva BiH boraviće 6. decembra u zvaničnoj poseti Beogradu, na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića.