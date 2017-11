UN traži hitnu medicinsku evakuaciju 500 osoba iz Ghoute

Ujedinjene nacije (UN) zatražile su u četvrtak od svjetskih sila da pomognu u organiziranju medicinske evakuacije 500 osoba, uključujući 167 djece, iz istočne Ghoute, kazavši da je situacija u ovom opkoljenom predgrađu Damaska prerasla u "humanitarnu krizu".

U posljednjih nekoliko sedmica umrlo je devet osoba koje su čekale dozvolu sirijske vlade za evakuaciju bolesnih i ranjenih iz područja pod kontrolom pobunjenika u bolnice koje se nalaze na manje od sat vremena vožnje, rekao je Jan Egeland, UN-ov savjetnik za humanitarna pitanja za Siriju, prenosi Reuters.

Rusija i Iran, kao i Sjedinjene Američke Države i Francuska, obećale su pomoći tokom ovog sedmičnog humanitarnog sastanka, naveo je.

"Bilo bi teško povjerovati da oni ne mogu realizirati jednostavnu evakuaciju većinom žena i djece, na 40-minutnu vožnju u Damask. Mi smo uvjereni da možemo provesti ovu evakuaciju ako dobijemo zeleno svjetlo od vlade. Onda bismo mogli pregovarati o miru s obje strane. Istočna Ghouta, u komšiluku Damaska, centar je uragana, epicentar je ovog sukoba. U ovom trenutku tamo se nalazi 400.000 ljudi. To što nismo bili u mogućnosti doći do istočne Ghoute tokom više mjeseci u većini područja dovelo je sada do nesumnjivo katastrofalne situacije", izjavio je Egeland na konferenciji za medije u Ženevi.

Akutna neuhranjenost među djecom na tom području iznosi skoro 12 posto, što je iznad praga od deset posto za hitnu intervenciju, a radi se o peterostrukom ili šesterostrukom porastu od januara, dodao je Egeland.