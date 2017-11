Janković optužio Vučića da stoji iza napada na njega

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Saša Janković optužio je danas predsednika Aleksandra Vučića da stoji iza napada na njega i njegovu suprugu Slavicu Janković a da je u pozadini svega dobar rejting PSG pred beogradske izbore.

U intervjuu za Nedeljnik, Janković je rekao da su on i njegova supruga bili na naslovnim stranama svih novina u Srbiji i to u danu u kojem je osuđen Ratko Mladić pred Haškim tribunalom i u kojem su se poslanici u parlamentu tukli kompjuterskim miševima.

"PSG nema para za istraživanje javnog mnjenja, ali znamo svi ko ima, a taj zna zašto fokus baš sada, baš na PSG i baš na mene. Jer smo mi doneli novu šansu za opoziciju - pre svega Beograd, a onda i Srbiju. A i rejtinzi mu odavno ne idu u prilog. Poručujem mu: 'Pusti se Slavice i kukavičkih spletki, stani naspram mene kao čovek i ponašaj se muški i ljudski. Rekao sam ti, ja neću dati da prođeš kao Čaušesku, i to zbog Srbije, ne zbog tebe!'", rekao je Janković.

Govoreći o optužbama da je radio za obaveštajnu službu Demokratske stranke (DS), Janković je rekao da više neće komantarisati nikoga iz opozicije ali da se sada gradi priča da je on zli agent jer nije prošla priča o tome da je ubica.

"Nikada nisam radio ni u jednoj službi bezbednosti, državnoj ili privatnoj, ali to ne znači da one ne postoje, kao i paranoja od njih", rekao je on i dodao da ne treba da čudi ako se pojavi informacija da je on rušio po Savamali, po nalogu svoje supruge, "zle veštice".

Komentarišući odlaske pojedinih osnivača PSG, Janković je rekao da i akademik Dušan Teodorović i drugi, umesto što ga savetuju a vide da ih ne sluša, treba otvoreno da uđu u politiku jer je za registrovanje pokreta potrebno "samo troje ljudi i mnogo odlučnosti".

"Stvara se utisak da svi napuštaju pokret a činjenica je da od oko 90 osnivača otišlo njih devet. Voleo bih da su se i oni srodili sa pokretom, ali nisu", rekao je on.

Janković je ocenio da na predstojeće beogradske izbore ne moraju sve opozicione strane da izađu u predizbornoj koaliciji da se ne bi rasipali glasovi i dodao da bi to moglo da izazove i apstitenciju, zbog velikih ideoloških razlika između tih partija.

"Da, i PSG i Dveri su protiv Vučića, ali to ne znači da smo isto. Treba stvoriti dovoljno široke predizborne saveze da se obuhvati što širi politički spektar, ali ne da budu i bezlične i bez cilja posle Vučića", rekao je on.

Lider PSG je rekao da postoji odlična saradnja sa Narodnom strankom Vuka Jeremića i nekim drugim partijama a da se razgovara i sa bivšim predsednikom DS i gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom o njegovoj eventualnoj kandidaturi na izborima.