EFJ zabrinuta zbog ruskog zakona o stranim medijima

Evropska federacija novinara (EFJ) izrazila je zabrinutost zbog usvajanja novog zakona u Rusiji koji omogućava državi da poveća kontrolu nad stranim medijima i novinarima.



Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je 25. novembra novi zakon koji će omogućiti vlastima da klasifikuju strane novinare i medije kao "strane agente", prenosi Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).



U praksi, to znači da Rusija sada ima moć da prisili strane novinare i medije da se registruju kao "strani agenti", da svoje sadržaje daju na uvid i da otkriju svoje izvore finansiranja. Nepoštovanje zakona dovelo bi do novčanih i sudskih kazni.



Predsednik EFJ-a Mogens Bliher Bjeregard osudio je novi zakon ukazujući da novinari treba slobodno da rade bez potrebe da se označe kao strani agenti. To je, prema njegovim rečima, važno za demokratiju, posebno kada se približavaju opšti izbori u Rusiji, kada je sloboda medija važnija nego ikada.



Novi zakon se tumači kao odgovor na ono što Moskva ocenjuje kao neprihvatljiv pritisak SAD na ruske medije, pošto je Vašington klasifikovao RT televiziju koju finansira Kremlj kao stranog agenta.



Prošle nedelje, rusko ministarstvo pravosudja objavilo je listu od devet izdavačkih kuća koje podržavaju SAD na koje bi novi zakon mogao da utiče. Na toj listi su Glas Amerike, Radio Slobodna Evropa (RFE) i sedam ruskih i lokalnih medija koji prenose RFE.