BBC: London spreman platiti 50 milijardi eura Bruxellesu za Brexit

Velika Britanija je dala izdašniju ponudu Evropskoj uniji za Brexit, objavio je BBC pozivajući se na svoje izvore. Kako tvrde, London je spreman da Bruxellesu plati 50 milijardi eura nakon izlaska Velike Britanije iz Unije.



Još uvijek, kako su naveli, nema konačnog dogovora o iznosu koji London mora platiti nakon izlaska, ali je Bruxelles raširenih ruku dočekao ovu ponudu, rekla je urednica BBC-a Laura Kuenssberg.



Ponuda je saopćena Bruxellesu nakon prošlosedmične sjednice vlade kojom rukovodi premijerka Theresa May.



Iznos novca koji Velika Britanija treba platiti Uniji u sklopu Brexita je do sada bio glavni kamen spoticanja u pregovorima.



U septembru je premijerka May rekla da su spremni platiti oko 20 milijardi eura, ali je Unija tražila znatno više. Velika Britanija želi pregovarati o trgovinski odnosima nakon Brexita, ali Bruxelles želi prvo raščistiti račune prije razlaza sa Velikom Britanijom.



London planira definitivno napustiti Evropsku uniju na proljeće 2019. godine.